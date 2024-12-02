У середу новообраний президент США Дональд Трамп застеріг країни-члени БРІКС (Бразилія, Індія, Китай, Південноафриканська Республіка – ред.) від введення в обіг власної валюти, але не виказав жодних ознак зміни своїх планів щодо послаблення санкцій проти Росії задля укладення мирного договору між нею та Україною.

«Ми вимагаємо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони стикнуться зі 100%-ми тарифами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами в чудовій американській економіці», – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

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«Вони можуть знайти іншого «лоха», – продовжив Трамп, звертаючись до робітників, які обрали його всупереч своїм фінансовим інтересам. – Немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна буде попрощатися з Америкою».

Більше по темі Ще одне нагадування Росії, чому їй слід запускати свої ракети над морем Українські військові джерела повідомляють, що кожного разу, коли російські стратегічні бомбардувальники запускають ракети, кілька ракет падають на території РФ.

На своїй зустрічі в російській Казані наприкінці жовтня представники країн БРІКС висунули ідею створення власної валюти, щоб конкурувати з доларом у боротьбі з тим, що російський президент Владімір Путін давно називає американською «гегемонією» в «однополярному світі».

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Запропонований Трампом 100-відсотковий податок на товари, що походять із цих країн, є доповненням до його планів запровадити аналогічні тарифи на товари з Канади, Мексики і, знову ж таки, Китаю. Більшість економістів вважають, що зростання цін на імпортні товари також дозволяє вітчизняним виробникам встановлювати вищі ціни.

Як наслідок, американські споживачі, які й так виснажені невпинною інфляцією в супермаркетах та універмагах, будуть змушені витрачати ще більше на все – від авокадо, сухих сніданків і кави до продукції Apple, Bluetooth-колонок і автомобільних запчастин.

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Однак до блоку, окрім країн-засновниць, входять декілька інших: на початку цього року до нього приєдналися Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. У зустрічі в Казані взяли участь понад 30 делегацій, 22 глави держав і урядів, а також, що досить суперечливо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Хоча Трамп залишається жорстким щодо тарифів, його команда має намір пом'якшити позицію США щодо санкцій. Обраний ним спецпредставник з питань України Кіт Келлоґ описав план нової адміністрації в інтерв'ю CNN у п'ятницю: часткове послаблення санкцій проти Росії в обмін на припинення вогню, замороження лінії фронту і встановлення демілітаризованої зони в Україні. За його словами, якщо Москва погодиться на умови мирної угоди, санкції з Росії будуть зняті повністю.

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Така логіка не подобається навіть деяким консервативним голосам в Америці.

Про це йдеться в опублікованій у неділю статті в правому таблоїді New York Post, співавторами якої є директор Центру Європи та Євразії і старший науковий співробітник Гудзонівського інституту:

«Новообраний президент Дональд Трамп каже, що хоче закінчити війну. Це правильна мета, але Путін – беззаконний агресор, і його не можна рятувати. А економічні санкції проти Росії починають добре працювати.

Росія може перемагати десь на полі бою, але якщо вона отримає великий шматок України, а санкції будуть послаблені без значних компромісів з її боку, ми її фактично врятуємо. Велика помилка: доходи Кремля від експорту нафти і газу, які до вторгнення становили 60% усіх доходів держави, сьогодні впали на понад 37%».

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Також у неділю Wall Street Journal написав, що Китай уважно стежить за тим, як Росія уникає санкцій, і що «міжвідомча група, створена після вторгнення в Україну, звітує перед Пекіном про уроки, які він може використати у випадку війни і запровадження проти нього західних санкцій».

Ще у вересні, роз'яснюючи свою передвиборчу платформу в Економічному клубі Нью-Йорка, Трамп заявив, що, швидше за все, відмовиться від санкцій проти Кремля, вважаючи за краще використовувати замість них тарифи.

«Зрештою, [санкції] вбивають ваш долар і вбивають усе, що представляє ваш долар», – сказав Трамп.