Служба безпеки України повідомила про затримання агентки Головного розвідувального управління Росії на Донеччині.

СБУ затримала ворожу агентку, яка збирала розвіддані про ЗСУ

Вона обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони. Агентка звертала увагу на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку.

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Ці дані потрібні Росії для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій.

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Зловмисниця надавала своєму російському куратору розвіддані про наслідки ударів по місту та прилеглих територіях.

Росіяни дистанційно знайшли фігурантку через її знайомих в Росії, які підтримують війну проти України та співпрацюють з воєнною розвідкою ворога.

Яке покарання загрожує агентці, яка збирала розвіддані про ЗСУ

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Більше по темі СБУ затримала ще п’ять проросійських агітаторів, які виправдовували війну У затриманих вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агент ФСБ зробив "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки в Миколаєві

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який для коригування ворожих ударів по Миколаєву зробив "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки.

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Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. Так фігурант сподівався відстежити також орієнтовну кількість та види озброєнь ЗСУ, що рухаються у напрямку передової.

12 листопада Служба безпеки затримала чергового агента Федеральної служби безпеки Росії на Харківщині.