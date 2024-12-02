Росія запускає по Україні щомісяця тисячі безпілотників великої дальності, активно використовуючи дешеві безпілотники-обманки, які виснажують ППО України. Про це і не тільки віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв’ю Reuters.

Скільки дронів Україна запускає по Росії

За словами міністра, Україна також використовує безпілотники-обманки та іноді запускає більше ударних безпілотників за ніч, ніж Росія, але це не просто спроба переграти РФ у кількості.

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"[Україна] застосовує до певної міри штучний інтелект, але більш критичними питаннями є зв'язок та методи запуску (безпілотників) для ударів у глибину [Росії]", - наголосив він.

Федоров поясний, що Росія покращила моніторинг запусків (українських) дронів, швидко реагує на це і завдає ударів по місцям пусків. «Ці нюанси вимагають постійної зміни методів запуску та зв'язку», – додав Федоров.

Більше по темі Ще одне нагадування Росії, чому їй слід запускати свої ракети над морем Українські військові джерела повідомляють, що кожного разу, коли російські стратегічні бомбардувальники запускають ракети, кілька ракет падають на території РФ.

За його словами, Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км.

Він також підтвердив, що Україна працює над дронами, призначення яких перехоплення ударних безпілотників типу "Шахед", які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста.

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"Деякі компанії, що виробляють... літаки, проводять випробування БПЛА, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати "Шахеди", але це все ще перебуває на стадії досліджень і розробок. Є певні результати", - розповів чиновник.

Український рій безпілотників - що відомо

Федоров також повідомив, що Україна цього року уклала контрактів на закупівлю 1,6 мільйона безпілотників, з яких 1,3 мільйона вже надійшли, зокрема, дешеві безпілотники FPV.

Він також розповів про те, що 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях і пропонують різноманітні продукти на основі ШІ.

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"Я думаю, що наступного року значно зросте відсоток автономних безпілотників з наведенням на ціль", - сказав він. "Ми можемо побачити перше реальне застосування рою безпілотників, хоча і не масове. Перші кроки будуть зроблені".