Останні новини

Війська РФ вбили двох мешканців Купʼянська
Харків
Війська РФ вбили двох мешканців Купʼянська
Росіяни атакували місто з авіації - багато пошкоджень.
Київ Пост
11г тому
Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджені багатоповерхівки та авто
Дрони
Росіяни атакували Одесу дронами: пошкоджені багатоповерхівки та авто
Цієї ночі Одеська область була в епіцентрі атаки безпілотників - загинула жінка (інформація оновлюється).
Київ Пост
17г тому
У жовтні Росія запустила по Україні приблизно дві тисячі дронів
Обстріли України
У жовтні Росія запустила по Україні приблизно дві тисячі дронів
Головне обмеження для Росії у використанні дронів це людський ресурс, необхідний для їх запуску.
Київ Пост
1д тому
Армія РФ атакувала онколікарню та будинки у Запоріжжі: є загиблі та поранені
Запоріжжя
Армія РФ атакувала онколікарню та будинки у Запоріжжі: є загиблі та поранені
Понад 30 осіб дістали поранень. Відомо про чотирьох загиблих. Триває рятувальна операція.
Київ Пост
2д тому
Сили ППО збили 74 російські дрони під час чергової атаки
Київ
Сили ППО збили 74 російські дрони під час чергової атаки
Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
Київ Пост
2д тому