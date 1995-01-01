Останні новини
Харків
Росіяни атакували місто з авіації - багато пошкоджень.
11г тому
Дрони
Цієї ночі Одеська область була в епіцентрі атаки безпілотників - загинула жінка (інформація оновлюється).
17г тому
Обстріли України
Головне обмеження для Росії у використанні дронів це людський ресурс, необхідний для їх запуску.
1д тому
Запоріжжя
Понад 30 осіб дістали поранень. Відомо про чотирьох загиблих. Триває рятувальна операція.
2д тому
Київ
Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
2д тому