В Україні хорватська компанія DOK-ING локалізує виробництво техніки для розмінування та вже відкрила офіс, водночас розроблено та сертифіковано першу українську машину "Змій", пише Укрінформ, цитуючи першу віцепрем'єр-міністерку — міністерку економіки України Юлію Свириденко, яка виступила під час другого форуму з розмінування України.

"Ми можемо пишатися тим, що хорватська компанія DOK-ING локалізує своє виробництво в Україні та відкрила тут офіс, що свідчить про серйозність їхніх намірів щодо поглиблення локалізації. Особливо пишаюся тим, що Україна має власні розробки машин для гуманітарного розмінування, і вже є перша сертифікована українська машина", — зазначила Свириденко.

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Українська машина для розмінування Змій - подробиці

Серед вітчизняних розробок успішно сертифіковано машину "Змій".

Комплекс наземного роботизованого очищення (розмінування) (КНРО) "Змій" (Demining complex "ZMIY") — український дистанційно керований інженерний засіб, створений компанією Rovertech (ТОВ "Ровер Тек") у жовтні 2023 року.

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Розроблений для активного бойового розмінування "Змій" став першою сертифікованою інженерною машиною розмінування у категорії до 1 тонни, яка відповідає стандартам Міністерства оборони України та НАТО.Комплекс може працювати на безпечній для оператора відстані від 1 км, знешкоджуючи широкий спектр мін, зокрема протитанкові та протипіхотні.

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Для стимулювання вітчизняного виробництва запроваджено програму 15% компенсації вартості купівлі української техніки та обладнання. Впроваджено також принцип "Підтримуй Україну українським" — агенції системи ООН купуватимуть техніку в Україні.

Уряд також затвердив порядок сертифікації механізованих засобів розмінування за міжнародними стандартами, і перша машина "DOK-ING" вже пройшла сертифікацію за новим стандартом MV-4.

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За словами Свириденко, підтримка українського виробника машин для гуманітарного розмінування має значний економічний ефект — 40% вартості повертається до державного бюджету у вигляді податків і зборів. У перспективі це може стати потужною експортною позицією.

Крім того, у сфері інновацій проведено перший хакатон для новаторів у розмінуванні, здійснюються польові випробування дронів із сенсорами для виявлення мін. На Харківщині впроваджується пілотний проєкт з використання супутникових знімків та штучного інтелекту для пріоритезації розмінування територій.

Варто нагадати, у вересні 2024 року українська машина для розмінування «Змій» компанії Rover Tech успішно пройшла випробування і отримала сертифікат відповідності. Машина може працювати в умовах низької та середньої рослинності та здатна знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки