Нові правила визначення статусу критично важливого підприємства набули чинності з 1 грудня 2024 року. Тож змінилися й списки тих, хто має право на відстрочку від мобілізації. Тепер усі процеси переходять в електронний формат. Бронювання буде відбуватися через портал "Дія", а на рішення виділяється не більше 72 годин.

Хто може бути заброньований від мобілізації?

Загальний алгоритм для того, щоб підприємство отримало статус критично важливого, не змінився. Як і раніше, для отримання такого статусу треба звернутися до відповідного міністерства або обласної військової адміністрації (ОВА). Водночас до критеріїв для визначення критичності підприємства, які діяли досі, додалося ще кілька нових.

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Так, якщо підприємство з 1 грудня захоче забронювати нового чи вже працюючого працівника, керівникові доведеться підтвердити рівень його зарплатні. Адже на бронювання тепер можна подавати лише тих, чий щомісячний дохід за останній квартал був не менше 20 000 грн. Проте бронювати новоприйнятих працівників тепер можна одразу, якщо вони відповідають вимогам щодо рівня зарплатні.

Згідно з оновленими правилами, бронюванню підлягають:

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військовозобов'язані держслужбовці вищої ланки;

керівники обласних і районних адміністрацій (військових адміністрацій);

представники місцевої влади;

працівники критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу;

технічні працівники операторів мобільного зв'язку та інтернету;

кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств;

працівники спеціалізованих установ ООН, представництв міжнародних організацій, неурядових установ, членом, учасником чи спостерігачем яких є Україна, штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Категорії співробітників, яких, швидше за все, теж зможуть забронювати:

військовозобов'язані держслужбовці категорій "Б" та "В";

працівники правоохоронних органів, критично важливих підприємств;

виконавці проєктів міжнародної допомоги;

військовозобов'язані на посадах у постійних представництвах іноземних компаній та організацій (у медіа до 15 осіб - 100% бронювання, понад 15 осіб - 50%), у Червоному Хресті та інших українських гуманітарних неурядових організаціях.

Також компанія чи підприємство може подати окремий запит до Міністерства оборони щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Тоді ліміт у 50% співробітників, за необхідності, може бути переглянутий.

Як здійснюється бронювання працівників?

Починаючи з 1 грудня 2024 року, всі бронювання будуть відбуватися через портал "Дія". Тож більше не буде ніякої паперової тяганини. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що саме це нововведення дозволить оперативно надавати бронювання військовозобов'язаним і вносити відомості про них у загальні електронні системи.

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Також почне здійснюватися щомісячний моніторинг підприємств та організацій на відповідність новим критеріям критичності. Якщо буде встановлено, що підприємство вже не відповідає таким критеріям, до нього звернуться із запитом та проханням надати пояснення. За відсутності пояснень чи змін для відповідності новим критеріям підприємство може буде позбавлене статусу критичного.

Окрім того, керівники компаній/організацій/підприємств зможуть подавати заяви про анулювання відстрочки через портал "Дія". Більше не треба буде збирати паперові списки працівників та надсилати їх у міністерства. Тепер усі запити подаватимуться онлайн — просто й швидко. Але для скасування бронювання необхідно буде обов'язково зазначити причину запиту.

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Критерії для визначення критично важливих підприємств

Для компаній, у яких статус критичності спливав до 30 листопада, його автоматично продовжили до кінця 2024 року. Також державним органам доручили переглянути чинні рішення про визнання критичними тих компаній, статус яких буде чинним і наступного року. Це все необхідно буде зробити до кінця лютого 2025 року. А всі компанії, термін чинності статусу яких спливе до 1 січня, повинні будуть отримувати статус повторно — вже за оновленими спеціальними критеріями Міноборони та Мінекономіки.

Приватний сектор тепер повинен обов'язково відповідати наступним двом критеріям:

відсутність заборгованості із ЄСВ, податків і зборів;

мінімальний рівень зарплатні на підприємстві не менше 20 000 грн.

Третій критерій відповідності обирається компанією самостійно з запропонованого списку. Для більшості це будуть спеціальні критерії, які будуть переглянуті урядом протягом 10 днів з дати опублікування постанови. Правильне застосування нововведень та вчасне подання заявки на оновлення статусу критичності дозволить підприємствам забезпечити ефективне збереження персоналу. Усі критично важливі підприємства повинні будуть до 28 лютого 2025 року тим чи іншим чином оновити свій статус відповідно до нових критеріїв критичності.