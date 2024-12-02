До російських бойових підрозділів вже приєдналися дві тисячі північнокорейських військових. Вони були направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Зараз у резерві російської армії перебуває ще 9 тис. північних корейців.

Як зазначив представник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Черняк в інтерв'ю Радіо Свобода, хоча ці війська, ймовірно, не перебувають на передових лініях фронту, вони все одно беруть участь у агресії проти України, сприяючи вбивству українських солдатів.

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"Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - сказав представник ГУР.

За даними ГУР контингентом північнокорейських військ в Росії командують три генерали:

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"Їх максимально приховують, їх максимально охороняють. Вони в закритих таборах, для них проводиться підготовка, але їх максимально намагаються заховати від усіх", - сказав Черняк.

Північнокорейські війська в Росії - що відомо

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на території Курської області Російської Федерації наразі перебуває понад 11 тисяч північнокорейських військових. Начальник Генштабу повідомив, що російське командування вже залучало північнокорейських військовослужбовців до боїв проти українських сил.

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Україна та Південна Корея обидві заявили в середині жовтня, що Пхеньян відправив свої війська для підтримки вторгнення Москви в Україну, ймовірно, внаслідок підписаного в червні угоди про взаємну оборону.

На початку жовтня українська розвідка (ГУР) повідомила, що Пхеньян надіслав свої війська для підсилення російських військ в Україні. Крім того, Kyiv Post з посиланням на ГУР повідомляв, що шість північнокорейських офіцерів загинули під час ракетного удару, а ще 18 північнокорейських військових нібито дезертували зі своїх позицій біля України.

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Глава ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що Пхеньян готується відправити 11 000 солдатів для підтримки вторгнення Москви в Україну.

Після цих повідомлень, Національна розвідка Південної Кореї (NIS) опублікувала супутникові знімки, що свідчать про перебування північнокорейських військових на Далекому Сході Росії перед їхнім відправленням в Україну. Відео, що циркулювало в соцмережах, також показувало корейськомовних солдатів на російській військовій базі.