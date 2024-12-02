На півдні України масово запрацювали 46 інноваційних освітніх просторів для дітей, повідомила пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Цифрова освіта: 46 нових центрів для дітей півдня − подробиці

На Херсонщині наразі проживають близько 10 тис. учнів, яким потрібно забезпечити навчання та доступ до освіти.

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За словами заступниці Міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової, держава продовжує активно працювати над тим, щоб забезпечити безпечне та доступне навчання для всіх дітей. Вона зазначила, що робляться всі зусилля для відновлення очного навчання там, де це можливо, але водночас розглядаються й нові формати організації освітнього процесу з метою забезпечення безпеки учнів.

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За її словами, цифрові освітні центри є найкращим варіантом для дітей у тих випадках, коли немає можливості навчатися у звичайних школах.

З початку цього року в Херсонській, Миколаївській і Одеській областях працюють 16 Цифрових освітніх центрів (DLC – Digital Learning Centres), а з нового навчального року запрацювали ще 30.

Фото: пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

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За словами координатора освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолія Ігнатовича, цифрові освітні центри, створені спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, зосереджені в регіонах, найбільш постраждалих від війни. Це, зокрема, громади, що були окуповані або перебувають під постійними обстрілами.

Крім того, такі центри відкриті в деяких районах обласних центрів, де не всі школи можуть функціонувати у звичайному режимі. Ігнатович зазначив, що результати навчання дітей, які відвідують ці центри, є вищими, що підтверджується дослідженням Державної служби якості освіти.

Дітей там навчають за допомогою технологій Штучного Інтелекту, віртуальної реальності, кейсових уроків, комп’ютерної гри Майнкрафт тощо.

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Фото: пресслужба Асоціації інноваційної та цифрової освіти

Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав, зазначила, що їхня команда за короткий термін відкрила 46 нових освітніх центрів.

За словами Богуслав, модель заснована на принципах гейміфікації, дозволяє учням самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, а вчителі виконують роль менторів. Такий підхід не тільки підвищує зацікавленість учнів до навчання, а й сприяє розвитку важливих життєвих навичок, таких як керування часом та самостійність.