За рік було відкрито 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу, повідомив Опендатабот.
Податкові борги бізнесу: зростання на 22% у 2024 році
За даними Опендатабот, цього року відкрили більше виконавчих проваджень, аніж за весь 2023 рік.
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Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли відкрили 20,6 тис. проваджень.
Понад 3 тис. податкових боргів бізнесу тягнуться з 2021 року.
Де в Україні найбільше податкових проваджень
Найбільше компаній із податковими боргами в Києві − 5,7 тис., на Дніпропетровщині − 4,5 тис. і в Запорізькій області − 1,3 тис.
Серед усіх компаній найбільше податкових боргів у санаторію "Збруч" (77 проваджень), майже всі вони відкриті цьогоріч.
У Миргородського хлібокомбінату № 1 є 70 боргів, а через несплачені податки, а компанія "Лерс" − 44 активні провадження.