273 засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб забажали виїхати до Росії за умови повернення українців з російського полону, повідомила пресслужба сервісу "Хочу к своим".

"Хочу к своим": статистика за 4 місяці − подробиці

За чотири місяці роботи держпроєкту "Хочу к своим", створеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими разом із Головним управлінням розвідки Міноборони (ГУР), Служби безпеки України (СБУ) й Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 273 зрадників хочуть виїхати до Росії за умови повернення українців в обмін.

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Як зазначається, один колаборант скористався можливістю виїзду до Росії за таких умов, ще три припинили співпрацю з Росією завдяки зверненню до проєкту.

За даними "Хочу к своим", 12 потенційних колаборантів наразі перевіряються завдяки інформації від громадян України, а ще 16 залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту для відправлення до Росії в обмін на повернення українців.

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Їх опрацюють представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Українські спецслужби на спеціальній пресконференції повідомили про запуск нового проєкту "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українців з російської неволі.

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Метою проєкту є оприлюднення інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали або допомагали російським військам.

Подробиці про проєкт "Хочу к своим" дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post.