На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький.

На Времівському напрямку зупинили 35 штурмів у районах Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. 5 боїв тривають і досі.

На Курахівському напрямку були 67 зіткнень у районах Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення продовжуються.

На Покровському напрямку противник провів 40 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Красного Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького та Нового Труду.

На Торецькому напрямку Росія 8 разів намагалася наступати в районах Торецька, Неліпівки та Щербинівки. Наразі продовжуються три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку ворог здійснив один штурм позицій ЗСУ в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку невдало завершилися чотири спроби противника наступати поблизу Григорівки та Часового Яру.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 11 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Чернещини, Копанки, Ямполівки та Тернів.

На Куп’янському напрямку противник 7 разів намагався витіснити ЗСУ. Шість атак у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. завершились.

На Харківському напрямку зафіксували 6 спроб наступу в районах Вовчанська та Стариці. Два боєзіткнення тривають і досі.

Росія не погодиться на пропозицію Трампа про перемир’я з Україною

Поплічник президента Росії Владіміра Путіна Костянтин Малофєєв заявив, що Кремль відхилятиме пропозиції про припинення вогню в Україні, які намагатиметься укласти новообраний президент США Дональд Трамп, пише Bloomberg.

Він зауважив, що Москва може відкинути угоду, бо прагне додаткових поступок, зокрема "юридично закріпленого нейтрального статусу Києва".

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За його словами, шанс на укладення угоди в майбутньому складає "50 на 50".

Малофєєв заявив, що вважає важливим донести до майбутньої адміністрації США, що перемир’я не є тим, чого Росія очікує, аби розпочати переговори та піти на поступки. На його думку, перемир’я зараз вигідне Україні та США, але для Росії воно не приносить жодних переваг, оскільки, за його словами, Росія перемагає.

Малофєєв також назвав "поворотним моментом" заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна може піти на угоду про припинення вогню в обмін на членство в НАТО й без тимчасово окупованих територій.

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Соратник Путіна заявив, що Росія не зупинить бойові дії доти, доки Україна не внесе зміни до своєї Конституції, не закріпить у ній нейтральний статус та не відмовиться від прагнення вступити до НАТО. Крім того, Україна нібито матиме погодитися на суттєве скорочення збройних сил та припинити отримувати зброю від США та союзників.

Російські дрони влучили в енергооб’єкт у Тернополі

У ніч проти 3 грудня ворожий безпілотник поцілив у обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, повідомив міський голова Сергій Надал.

"Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя", − пояснив Надал.

Внаслідок удару частина міста наразі лишилася без електрики.

"Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", − зауважив Надал.

Окрім цього, росіяни обстрілювали Нікополь з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню "Град" та атакували дроном-камікадзе, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Пошкоджені гімназія, санаторій, сім приватних будинків, три господарчі споруди, два гаражі, три авто та причіп, лінії електропередач і газогони.

У Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень, зазначив керівник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.