День Святого Миколая відкриває цикл зимових свят. Раніше його святкували 19 грудня, однак, оскільки ПЦУ та УГКЦ перейшли на Новоюліанський календар, дата змістилася на 13 днів — на 6 грудня.

Святий Миколай: історія свята

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

День Святого Миколая в Україні почав відроджуватися після розпаду Радянського Союзу. Тоді ж виникла традиція прояву турботи про нужденних. До того, як ми запозичили традиційні європейські традиції, в українських селах господарі збиралися, щоб зварити пшеничного пива. Влаштовувалася велика гостина, після якої всі весело з піснями об’їжджали село на санях. А дітям у цей святковий день дарували особливе печиво — миколайчики.

Advertisement

В сучасній культурі Святий Миколай став добрим дідусем, який приносить подарунки чемним діткам і кладе їх під подушку. Однак він має в собі риси реального християнського святого — Миколая Чудотворця. Він народився на півострові Лікія в місті Патарі (нині Туреччина) між 270 та 286 роками н.е. Він був єпископом і навіть здійснював паломництво до Святої Землі та Єгипту, за часів гонінь на християн зазнав катувань з боку римського імператора.

Advertisement

Пам'ять про мучеництво й добрі вчинки Миколая Чудотворця почали вшановувати приблизно в VI столітті. Тоді його мощі італійські купці перевезли з Мири до Барі, де вони зберігаються й донині. За переказами, він допомагав нужденним, зцілював хворих, визволяв полонених, виправдовував невинних.

Саме з образу реального Миколая Чудотворця в культурах багатьох християнських народів постав Святий Миколай. Тепер діти чекають, коли прийде Миколай і покладе подарунок під подушку. А напередодні свята пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть на вікно. До речі, Санта Клаус — це той самий Святий Миколай, тільки в англомовних країнах. Там він приходить до дітей у ніч проти 25 грудня, тобто на Різдво.

Advertisement

Коли День Святого Миколая 2024 року

До переходу на новий церковний календар в Україні День Святого Миколая святкували 19 грудня. Від 2023 року дата свята змістилася на 13 днів і тепер припадає на 6 грудня. Цього року Миколай прийде до діток у ніч проти п'ятниці.

День Святого Миколая — це чудова можливість створити справжню казку для дітей і розповісти їм, наскільки важливі добрі вчинки. У часи, коли всім навколо сутужно, дуже важливо бути добрішими одне до одного, проявляти більше уваги до стану інших та радувати їх приємними дрібничками.

За церковним каноном Святий Миколай є одним із найшанованіших святих в Україні, тому його пам'ять вшановують двічі на рік: 9 (22) травня та 6 (19) грудня. Відповідно, у народній традиції існують "зимовий" та "літній" ("весняний") Миколай.

Advertisement

День Святого Миколая: які традиції в Україні

Святкові посиденьки зі співами у сімейному колі та роздача дітям "миколайчиків" — це доволі давня традиція наших предків. Наразі ж дорослі все менше святкують і приділяють час дітям. Зазвичай цього дня вони просто кладуть подарунки їм під подушку. Проте свято й досі зберігає свою головну ідею — благодійність, тож надіслати подарунки в дитячий будинок чи допомогти малозабезпеченим — найкращий спосіб відзначити День Святого Миколая.

У багатьох церквах проходять урочисті богослужіння на честь Святого Миколая. Віряни приходять до храмів, щоб помолитися й попросити у святого заступництва та допомоги на весь наступний рік.

Advertisement

Попри війну з Росією, це свято залишається важливою подією, яка об'єднує родини. Недарма воно символізує доброту, взаємодопомогу та віру в дива. Воно є важливою частиною наших духовних і культурних традицій. Незалежно від віку, кожен може відчути радість цього особливого дня, даруючи іншим тепло і турботу — наприклад, підтримавши благодійну ініціативу "Святий Миколай — дітям у потребі". Важливо турбуватися не лише про інших, а й про себе. Якщо у вас немає дітей, ви можете зробити подарунок "дитині в собі" та порадувати себе якоюсь дрібничкою.