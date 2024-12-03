Польські фермери вийшли на масові протести, вимагаючи від уряду зупинити процес підписання угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (Меркосур), повідомляє Polsat News.

Польські фермери блокують дороги, вимагаючи скасування угоди з Меркосур

Фермери побоюються, що імпорт дешевої сільськогосподарської продукції з країн Південної Америки призведе до захоплення польського ринку і руйнування вітчизняного сільського господарства.

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Найбільш масштабні акції протесту відбулися в місті Ельблонг, де фермери заблокували частину дороги, проїхавши колоною тракторів і автомобілів з плакатами "Меркосур – це смерть польського сільського господарства".

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Організатори акцій заявляють, що це лише попередження і готові до більш масштабних протестів, якщо уряд не прислухається до їхніх вимог.

Крім того, фермери виступають проти розширення повноважень зоозахисних організацій, вважаючи, що це додатково ускладнить їхню роботу.

Більше по темі ЄС все ще здатний приймати ефективні рішення консенсусом Європейський Союз попри відмінності позицій і думок на різні виклики, може приймати рішення консенсусом, вважає президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Польські фермери вже раніше проводили акції протесту, зокрема, блокуючи кордон з Україною.

Ці протести були пов'язані не лише з угодою Меркосур, але й з іншими проблемами, такими як підвищення податків на сільськогосподарську продукцію.

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Польські фермери страцкували на кордоні з Україною

24 листопада польські фермери знов заблокували кордон з Україною перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Вони обмежили рух великогабаритних транспортних засобів, дозволивши проїжджати автобусам і легковим автомобілям.

Читайте на Kyiv Post чому ж фермери знову вдалися до блокування і до чого тут кордон з Україною.