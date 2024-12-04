Мешканці Харкова вже третій рік живуть під прицілом ворога. Починаючи з перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році, велике місто на північному сході України, лише за 35 кілометрів від кордону з РФ, постійно під обстрілами. Таких масштабних руйнувань немає в жодному іншому великому місті України, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post. Харків - одне з найбільших міст України, що історично було і є важливим культурним, науковим і промисловим центром, а до 1934 року було столицею Української РСР. Через свою близькість до кордону місто відразу опинилося на передовій під час повномасштабного російського вторгнення. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Обстріли Харкова - буденність Зараз для міста найбезпечніші ракети С-300, які долітають до Харкова за 40-45 секунд, не залишаючи часу навіть на спуск в укриття. А ось керована авіаційна бомба (КАБ) летить до Харкова приблизно 3-4 хвилини: “Теж час обмежений, але він, принаймні, є”, – каже Терехов. Більше по темі У Харкові буде власний енергетичний острів Для цього залучили іноземне обладнання та впровадили децентралізацію енергозабезпечення.

Не менш небезпечними є новітні безпілотники, що несуть заряди вагою кілька кілограмів. "Коли ракети або дрони завдають ударів по енергетичних об’єктах, це відразу впливає на всі аспекти життя: воду, тепло, транспорт", – розповідає нам міський голова. Втім, місто адаптувалося до нових реалій: понад 3 тисячі укриттів, серед яких головну роль виконують 30 станцій метрополітену. Міський голова згадує, як в перші дні повномасштабного вторгнення понад 160 тисяч людей цілодобово перебували на станціях метро. Advertisement "Ми забезпечуємо їх усім необхідним, і готові до атак, але не хочемо проходити через це знову," – зізнався мер та додав, що “ми не розглядаємо евакуацію з Харкова зовсім”.

This morning's Russian strike on Kharkiv injured at least 23 people. The air raid alert was not active at the time of the attack. pic.twitter.com/U4k7lJ6Bb0 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2024

"Особисто для мене головне – це боротися за кожного харків’янина," – каже Терехов. У місті скасували податки для підприємців, зробили транспорт безкоштовним. – "Кожен, хто варить каву, ремонтує, виробляє чи продає заслуговує на величезну повагу. Завдяки цим людям Харків живий." Advertisement Населення Харкова під час війни зростає Попри постійну небезпеку, населення Харкова лише збільшується: “Сьогодні у Харкові постійно перебуває 1,2 млн осіб, з них 202 506 – це вимушені переселенці”. Як розповідає Ігор Терехов, до Харкова з’їжджаються переважно переселенці з окупованих регіонів та територій активних бойових дій. Йдеться, зокрема, про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Мер міста впевнений, після війни населення Харкова значно збільшиться. За його словами, міська влада вже зараз працює над довгостроковим планом розвитку, орієнтуючись на майбутнє. Advertisement "Ми розраховуємо, що після завершення війни у Харкові буде 2,5 млн мешканців. Ми бачимо Харків потужним науковим, освітнім і економічним центром, який привабить ще більше людей," – зазначив Терехов.

Captured this short video of Kharkiv to remind you how beautiful and resilient the city remains, despite Russia’s daily brutal attacks pic.twitter.com/GfuNzPDw1j — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 22, 2024

Попри війну, місто активно відновлюється. "Сьогодні наші збитки від агресії Росії сягають 10 мільярдів євро, але ми не чекаємо завершення війни. Ми відновлюємо критичну інфраструктуру, будинки, заклади освіти, енерго, тепло та водопостачання. Все це важко, але ми робимо, бо людям потрібні нормальні умови." Інновації у Харкові під час війни Харків активно працює над створенням енергетичного острова, щоб зменшити залежність від центральних систем, які постійно обстрілює ворог. За словами Ігоря Терехова, для цього залучають іноземне обладнання, активно впроваджують децентралізацію енергозабезпечення. Мета – зробити місто більш автономним і захищеним від атак по енергетиці. Хоча власна генерація Харкова була зруйнована, нова інфраструктура дозволить забезпечити стабільне постачання електроенергії навіть у найскладніших умовах. Advertisement Ігор Терехов наголосив на важливості підтримки з боку західних країн та міжнародних організацій, які допомагають місту відновлюватися. Він зазначив, що співпраця з партнерами дозволяє реалізовувати амбітні інфраструктурні проєкти, йдеться, зокрема, про «енергетичний острів» і новий генеральний план над яким місто активно працює. Для розробки генерального плану розвитку місто залучає найкращих експертів з Оксфорда та Гарварда. "У майбутньому Харків – це потужний науковий, освітній і технологічний центр. Уже сьогодні будуємо «енергетичний острів», децентралізовану систему забезпечення, і навіть запускаємо новітній електротранспорт," – розповів Терехов. Advertisement Харків стане першим містом в Україні, де з’явиться новітній електробус. Терехов розповів Kyiv Post, що навіть під час війни місто активно працює над оновленням громадського транспорту, закуповує рухомий склад для метро та будує метрополітен. Харків прагне бути лідером у впровадженні інноваційних рішень, навіть у надскладних умовах Мер наголосив на тому, наскільки важливо для міста зберегти і розвивати університети, які є надважливими для відродження міста як інтелектуального центру. Війна суттєво вплинула на навчальний процес, але міська влада планує створити умови для повернення студентів і викладачів. Адже до війни Харків був також відомий своїми університетами, найвідоміший – Харківський національний університет ім.Каразіна. Харків був і буде надалі центром активного культурного життя.

We visited Kharkiv. It is close to the Russian border and shelled daily.



I expected the city to feel destroyed and abandoned. But the opposite is true. While the signs of missiles damage are everywhere, the city is clean and livable. I’d say cozy. And so many kids. 1/ pic.twitter.com/8ygi7TiT5a — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 21, 2023