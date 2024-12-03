Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України.

Він очолить нове відомство - Міністерство національної єдності України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Чернишов став міністром єдності України - що відомо

За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Наразі не відомо, як саме вона буде працювати.

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Хто такий Олексій Чернишов

Розпочавши кар'єру в IT-сфері, зокрема в компанії Telesens, згодом зосередився на управлінні бізнесом, очолюючи групу компаній АВЕК та заснувавши інвестиційні компанії Eastgate Development та VI2 Partners.

Має досвід роботи у політиці як помічник-консультант народного депутата.

У 2005-2007 роках Чернишов очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради.

У листопаді 2022 року його було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". А ще раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій.

Що відомо про Міністерство єдності

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності".

Відомсво має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

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Президент України зазначав, що для задоволення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців держава має відігравати активнішу роль.