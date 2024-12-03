Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку. Внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула, дві - отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Обстріл Констянтинівки 3 грудня - що відомо

«Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості», - написав Філашкін.

Він зазначив, що у результаті пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.

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Філашкін також нагадав, що сьогодні вранці росіяни також вбили двох людей і поранили ще двох у Покровській громаді.

Керівник ОВА вкотре закликав всіх своєчасно евакуюватися.

Атака на Україну 2-3 грудня − подробиці

У ніч проти 3 грудня протиповітряна оборона України збила 22 із 28 ударних російських безпілотників.

Дрони летіли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Більше по темі Обстріли України день за днем 12-03-2024 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Їх збивали у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.