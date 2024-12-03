Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку. Внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула, дві - отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
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Обстріл Констянтинівки 3 грудня - що відомо
«Росіяни обстріляли місто з артилерії сьогодні вранці. Загинув 52-річний чоловік, троє людей отримали поранення середньої тяжкості», - написав Філашкін.
Він зазначив, що у результаті пошкоджено три багатоповерхівки, адмінбудівлю, газогін і автомобіль.
Філашкін також нагадав, що сьогодні вранці росіяни також вбили двох людей і поранили ще двох у Покровській громаді.
Керівник ОВА вкотре закликав всіх своєчасно евакуюватися.
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