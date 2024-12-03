Трьох громадян України заарештовано за організацію масштабної схеми незаконної міграції в Польщу.

З 2020 по 2023 рік вони забезпечили незаконний в'їзд понад 1000 іноземців, використовуючи підроблені документи, повідомляє InPoland.

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Масштабна схема незаконної міграції: троє українців постануть перед судом

Регіональна прокуратура у Любліні скерувала до суду обвинувальний акт проти трьох українців, яких звинувачують в організації злочинного угруповання, зайнятого незаконною міграцією.

Українці видавали своїм «клієнтам» фальшиві документи, які підтверджували намір іноземців навчатися у Польщі або вести підприємницьку діяльність.

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Зловмисники використовували близько 100 банківських рахунків, через які пройшли щонайменше 4 923 293 злотих, 1 381 189 євро, 419 699 шведських крон і 107 360 доларів США.

За скоєні злочини учасники угруповання можуть отримати від 6 місяців до 10 років позбавлення волі, а його лідер – від 2 до 15 років ув'язнення.

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У Польщі затримали двох українців, які продавали наркотики по всій країні

У Познані двоє громадян України організували збут заборонених речовин злочинним угрупованням по всій Польщі.

Під час обшуку двох орендованих квартир, де виготовлялися наркотики, поліцейські вилучили понад 30 кг психотропних речовин.

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Серед цих речовин були марихуана, амфетамін, мефедрон та ЛСД.

За рішенням суду найближчі три місяці українці проведуть за ґратами.