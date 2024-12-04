Південнокорейські опозиційні партії заявили в середу, що подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сук Йола через його короткочасне оголошення воєнного стану.

Імпічмент президента Кореї − що треба знати

«Ми подали пропозицію про імпічмент, підготовлену в терміновому порядку», - заявили представники шести опозиційних партій, включаючи головну Демократичну партію, на брифінгу в прямому ефірі, додавши, що вони обговорять, коли поставити її на голосування, але це може статися вже в п'ятницю.

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Співробітники парламенту використовували дивани і вогнегасники, щоб заблокувати солдатам, озброєним штурмовими гвинтівками і окулярами нічного бачення, вхід до Національної асамблеї Південної Кореї для підтримки воєнного стану, як показали записи камер відеоспостереження, опубліковані в середу.

Невдовзі після того, як президент Юн Сок Йол оголосив воєнний стан пізно ввечері у вівторок - вперше за останні чотири десятиліття - гелікоптери доставили добре озброєні війська до будівлі парламенту Південної Кореї, як показано на відеозаписі.

Інші солдати перелізли через паркани по периметру після опівночі, повідомив журналістам на брифінгу генеральний секретар асамблеї Кім Мін-Кі, додавши, що потім вони розбили вікна, щоб увійти в будівлю, що він назвав «неконституційним і незаконним» вторгненням.

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«Ми визначимо фізичні збитки і втрати, спричинені оголошенням воєнного стану, і притягнемо винних до відповідальності в судовому порядку», - сказав він.

За його словами, близько 280 солдатів увійшли до будівлі парламенту, але швидко зіткнулися з опором співробітників, які хапали все, що потрапляло під руку, щоб забарикадувати вхід.

В одній з драматичних сцен речниця опозиційної Демократичної партії Ан Гві Рьонг побилася з солдатом, намагаючись відібрати у нього автомат.

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Сутичка тривала трохи більше 10 секунд. Після того, як вона відпустила автомат, солдат наставив його на неї.

На кадрах видно, як Ан, колишня ведуча новин, закричала: «Як вам не соромно?».

«У мене не було іншого вибору, окрім як не пустити їх у головну будівлю, де готувалася резолюція про скасування воєнного стану», – сказала Ан кореспонденту агенції Франс Пресс (AFP) в середу.

Згідно з конституцією Південної Кореї, якщо парламент приймає рішення про скасування воєнний стан, президент зобов'язаний підкоритися, і експерти припускають, що солдати були відправлені з метою перешкодити голосуванню.

Поки солдати намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція зачинила ворота парламенту, щоб не допустити депутатів всередину.

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«Деяким депутатам довелося перелізати через загорожу, щоб потрапити всередину і проголосувати за резолюцію», – розповів AFP опозиційний депутат Шин Чанг-Сік.

«Вони просто розтоптали будівлю парламенту, використовуючи військову силу, глибоко ранячи серця людей», - додав він.

Не всі депутати змогли потрапити до асамблеї. Ще одного опозиційного депутата – Лі Джун Сока – зупинив поліцейський кордон перед воротами.

На відеозаписі чутно, як Лі кричить: «Ви перешкоджаєте виконанню офіційних обов'язків депутата!», але його все одно не пустили всередину.

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Як видно на записах із камер відеоспостереження, увійшовши в будівлю парламенту, солдати побачили, що двері до головної зали забарикадовані купами меблів, складених працівниками.

Солдати кинулися до забарикадованого входу з автоматами, націленими на беззбройних співробітників, які продовжували кидати офісні стільці та столи на своєму шляху.

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«Забирайтеся додому, виродки!» – вигукнув один із співробітників, а інший протестувальник спрямував піну з вогнегасника у бік солдатів.

Позаду натовпу співробітників спалахували десятки фотоапаратів, які фіксували цей сюрреалістичний момент.

Лише після того, як близько 1 години ночі (16:00 за Гринвічем) була прийнята резолюція про скасування воєнного стану, солдати почали відступати.

Вони завершили свій відхід до 2 години ночі, залишивши по собі вибиті вікна та поламані меблі, але без жодного пострілу.