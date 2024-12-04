Данія надасть фінансову допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак.

Про це оголосила міністрка у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше прибула з візитом до Києва, передає Урядовий портал.

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Данія профінансує відновлення інфраструктури України

Ці кошти будуть спрямовані до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Під час зустрічі з віцепрем’єркою України Ольгою Стефанішиною сторони обговорили питання євроінтеграції нашої держави.

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Стефанішина поінформувала данських колег про перебіг двосторонніх зустрічей в межах скринінгу українського законодавства на відповідність актам права ЄС, зокрема щодо результатів останніх сесій за Кластером 2 «Внутрішній ринок».

Данська сторона підтвердила свою незмінну підтримку України на шляху до ЄС та запевнила у готовності надавати всебічну допомогу.

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Як Данія допомагає Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що її країна буде надавати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Європейському Союзі в другій половині 2025 року.

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Також Данія передала Україні новий пакет допомоги, спрямований передусім на посилення далекобійних можливостей України.