За 2024 рік кількість зруйнованих об'єктів в Україні збільшилася на 50 тисяч, досягнувши жахливого показника в 330 тисяч.

Ці дані свідчать про масштабність руйнувань, завданих російською агресією, та потребують негайних дій щодо відновлення країни, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

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Росія нарощує кількість ударів по об’єктам нерухомості

«На початку 2024 року у нас було зафіксовано 280 тис. зруйнованих об'єктів. Вже зараз ця цифра збільшилась до 330 тис. Тобто за рік ця жахлива динаміка сягнула 50 тис. об'єктів», - сказав віцепрем’єр-міністр.

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Він зазначив, що Україна має не просто відновити зруйноване, а й зробити так, щоб у кожному проєкті відбудови був закладений сенс, логіка та турбота про людей.

На переконання Кулеби, саме цифровізація є тим інструментом, який дає можливість провести відновлення максимально зрозуміло, ефективно, прозоро і підзвітно на всіх етапах - від планування об’єкта, розподілу ресурсів і контролю за виконанням проєкту.

Крім того, цифровізація є елементом довіри не тільки всередині країни, а й серед міжнародних партнерів.

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Це надзвичайно важливо для мобілізації допомоги та інвестицій.

Скільки медичних та освітніх закладів України Росія знищила за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували або пошкодили 1941 український медичний заклад.

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.