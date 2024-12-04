2 грудня співзасновники німецької компанії Helsing, яка займається розробкою й виробництвом озброєння зі штучним інтелектом, оголосили, що виробництво їхнього безпілотника-камікадзе HX-2 «Karma» йде повним ходом, і перші кілька сотень з майже 4 000 цих БПЛА, призначених для України, будуть поставлені вже цього місяця. Ця кількість передбачалася в меморандумі про співпрацю, яку компанія підписала в лютому з Міністерством промисловості і торгівлі України.

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Безпілотники-камікадзе HX-2: перші постачання в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує німецьке видання Bild сказав, що він «дуже радий, що поставка цих безпілотників, оснащених технологією штучного інтелекту (ШІ), вже розпочалася».

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Електричний безпілотник HX-2 з Х-подібним основним крилом і хвостовим оперенням з чотирма електродвигунами в хвостовій частині важить близько 12 кілограмів, причому, за деякими припущеннями, третину цієї ваги складає його боєголовка. За даними веб-сайту компанії, його максимальна швидкість становить майже 220 км/год, а максимальна дальність польоту – 100 кілометрів. Helsing заявляє, що безпілотники можуть бути оснащені різноманітними оптимізованими боєголовками для використання проти бронетехніки, особового складу або споруд.

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В інформації про цей виріб зазначено: «Бортовий штучний інтелект гарантує, що HX-2 невразливий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) завдяки своїй здатності шукати, повторно ідентифікувати й уражати цілі навіть за відсутності сигналу або безперервного з'єднання для передачі даних, дозволяючи при цьому оператору залишатися в курсі всіх критично важливих рішень».

Що таке дрон HX-2

Хоча компанія Helsing не розголошує характеристики встановлених на HX-2 бортових сенсорів, навігаційних систем і систем наведення, багато чого можна зрозуміти з його зовнішнього вигляду. Два невеликих отвори в носовій частині літака, ймовірно, є електрооптичними і тепловізійними камерами, а збоку від них, ймовірно, розміщений прилад для вимірювання швидкості польоту за методом Піто.

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У прес-релізі компанії Helsing сказано, що її розвідувально-ударне програмне забезпечення Altra може використовуватися для управління рою з кількох HX-2, яким керує один оператор.

У ньому сказано, що HX-2 був розроблений для масового виробництва зі значно нижчою собівартістю, ніж нинішні еквівалентні традиційні системи, такі як американський Switchblade або російський «Ланцет», але детальна розбивка вартості компонентів не вказана.

Ніклас Келер, співзасновник Helsing, сказав: «З HX-2 ми створили новий смарт-ефектор, який поєднує в собі масу, автономність і точність. Окремі HX-2 можуть надійно уражати броньовані цілі у висококонкурентному середовищі. При масштабному розгортанні вздовж кордонів HX-2 може слугувати потужним щитом проти вторгнення ворожих сухопутних сил».

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Helsing: Штучний інтелект зміцнить східний фланг НАТО

Інший співзасновник компанії Helsing – Гундберт Шерф – сказав: «НАТО терміново потребує технологій для захисту цілісності свого східного флангу. У компанії Helsing ми інвестували [в розвиток] цієї спроможності і [надали] НАТО перевагу за рахунок високоточної зброї. HX-2 забезпечує автономність за допомогою програмного забезпечення і штучного інтелекту, зберігаючи при цьому повний контроль і нагляд з боку людини. Радіоелектронна боротьба загрожувала підірвати здатність [дронів] діяти, і ми повертаємо цю здатність операторам».

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У середині листопада газета Bild повідомила, що деякі попередні прототипи БПЛА вже використовувалися в операціях проти російських військ на сході України, а уроки, отримані під час цих операцій, були враховані в остаточних серійних версіях.

Helsing стверджує, що бортове програмне забезпечення цього безпілотника може оновлюватися бездротовим способом «для динамічної адаптації до нових загроз і тактик», хоча неясно, чи можна це зробити під час наступальної операції.