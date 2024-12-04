Російські медіа повідомляють, що в ранні години середи, 4 грудня, біля військового аеродрому "Дягілєво" в російському місті Рязань пролунала серія вибухів. У мережі вже з'явилися відео. Окрім цього, у Новоросійську, Краснодарський край, також зафіксували атаку на порт, пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Атаки на авіабазу в Рязані та порт Новоросійська - що кажуть українські спецслужби
Kyiv Post звернувся за коментарем до українських спецслужб. Там нам розповіли, що наразі “інформація уточнюється”.
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Тим часом, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков заявив, що російська ППО нібито збила 3 БПЛА над територією Рязанської області.
"За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає",- сказав він.
На авіабазі "Дягілєво" дислокується 43-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу, на озброєнні якого стратегічні літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26. На цьому ж аеродромі також 203-й окремий авіаполк літаків-заправників із Іл-78.
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Поруч із базою розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.
У Новоросійську під атакою був місцевий порт. Там військове командування РФ розміщує ракетоносії, які використовуються для обстрілів України.
Новоросійськ – один із головних портів Чорноморського флоту РФ і важливий об’єкт російської військової інфраструктури. Після численних атак на порти та військові об'єкти в Криму, зокрема, після значних втрат кораблів у Севастополі, російське командування почало активно перебазовувати свої військові сили саме до Новоросійська.
Нічна атака дронів на Росію - подробиці від місцевої влади
У Міноборони РФ заявили, що за ніч російська армія перехопила і знищила 24 українські безпілотники. 6 нібито збили над Ростовською областю, 5 – над Брянською, 4 – над Бєлгородською, 3 – над Рязанською, 1 – над Астраханською і 5 – над Краснодарським краєм РФ.
Минулого тижня дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакували паливно-енергетичний об'єкт у Калузькій області Росії, що знаходиться понад 500 км на північний схід від України, повідомили тоді джерела Kyiv Post у розвідці.
За даними військової розвідки, близько 12:30 ночі 25 листопада сталася серія вибухів, після яких спалахнула пожежа, спричинена ударами камикадзе-дронів по об'єкту. Метою нічної атаки був нафтосховище "Калуганафтопродукт", яке відігравало значну роль у підтримці російської агресії проти України.
"Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі", − наголосило джерело в українській розвідці.
Атаки України на російські нафтосховища є частиною її стратегії ослаблення нафтогазового сектору Росії, основного економічного активу країни.