За 9 місяців цього року українці взяли 6 млн позик у мікрофінансових організаціях на 37,11 млрд гривень, повідомив Опендатабот.

Як змінилася середня сума мікропозики в Україні − подробиці

За даними Опендатабот, середня сума кредитів збільшилася до 6 190 грн. Загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року.

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За рік середня сума мікропозики збільшилася зі 4 830 грн до 6190 цьогоріч.

Інфографіка: Опендатабот

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670 тис. договорів укладають у середньому щомісяця, тобто стільки ж, як і 2023 році.

Мікрокредити в Україні: строки та заборгованості − що треба знати

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами збільшилася із 9,3 млрд гривень до 16,02 млрд гривень.

Опендатабот зауважив, що 90% мікропозик цьогоріч беруть онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до року.