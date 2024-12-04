Верховна Рада прийняла рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та запровадження більш ефективного контролю за гральним ринком.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Рада ухвалила зміни до законів для боротьби з лудоманією

«Рада прийняла законопроєкт №9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей», - ідеться в повідомленні.

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У документі передбачається реорганізація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Її повноваженння розподілять між профільним міністерством та новоствореним органом без колегіального статусу.

Процес видачі ліцензій для учасників ринку буде цифровізований.

Також закон запроваджує заборону на рекламу азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту.

На заміну фактичним перевіркам запроваджується контрольована гра як інструмент державного нагляду за ринком.

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Для боротьби з лудоманією пропонується:

блокування нелегальних вебсайтів

посилення вимог до організаторів

доповнення підстав для анулювання ліцензії

встановлення вимоги щодо здійснення організаторами азартних ігор усіх безготівкових розрахунків виключно через банки

вдосконалення вимог до ДСОМ тощо.

Для організаторів лотерей встановлюються аналогічні правила, як для організаторів азартних ігор.

Зокрема, вимоги щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, підстави для анулювання ліцензії, вимоги до бренду, а також вимоги до розрахунків при проведенні державних лотерей.

В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті - подробиці

У квітні Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів.

Уряду було доручено:

розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;

запровадити державну систему онлайн-моніторингу.

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям.

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В указі ішлося, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у мережі Інтернет.

Проблема онлайн-казино в ЗСУ

Наприкінці березня на сайті Офісу Президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових.

Автор петиції – військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко – пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес.

Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають у ломбарди дрони та тепловізори.

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Kyiv Post поспілкувався з багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії, але не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.