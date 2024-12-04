Повстанці, очолювані екстремістським угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам", продовжують свій наступ, загрожуючи місту Хама.

Раніше повстанці захопили Алеппо, повідомило Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бої у Сирії - що відомо

Повстанці та спостерігачі «Сирійської обсерваторії з прав людини» заявили, що захопили села за кілька кілометрів на північ від Хами.

Державні ЗМІ Сирії повідомили, що в цей район прибуває підкріплення.

Захоплення Хами завдасть серйозного удару по режиму президента Сирії Башара Асада, який і так перебуває під величезним тиском з боку повстанців.

Advertisement

Хама залишається під контролем урядових сил Асада з часу початку громадянської війни у країні у 2011 році.

Минулого тижня повстанці захопили Алеппо - найбільше місто Сирії до війни - і це стало найбільшим наступом за останні роки.

Після того, як режим Асада, за підтримки Росії та Ірану, зміцнив свої позиції в 2020 році, лінія фронту в Сирії стабілізувалася.

Більше по темі На російській військовій авіабазі "Дягілєво" та в порту Новоросійська пролунали вибухи Авіабазу Дягілєво в Рязані та порт у Новоросійську атакували, а РФ заявляє про збиття 24 дронів.

Однак, з початком війни в Україні та ослабленням іранського впливу через удари по "Хезболлі", ситуація знову загострилася.

Наступ повстанців у Сирії. Що відбувається, яка роль Росії

У понеділок Kyiv Post повідомляв, що у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці. Ситуація для росіян у Сирії погіршується.

Advertisement

Як зазначає розвідка, опозиційні сили активно просуваються на південь Сирії, вже зафіксовані перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

За її даними, війська РФ також залишили військову базу в місті Хан-Шейхун, покинувши там значний арсенал озброєнь і техніки. Такий поспіх викликає багато запитань, адже до цього Росія демонструвала стабільність своєї присутності в Сирії.

Тим часом до Москви терміново викликали полковника Вадіма Байкулова, який керував підрозділом спецпризначенців. Йому доведеться пояснювати, чому його підлеглі зазнали втрат і як сталося, що військова техніка в Алеппо потрапила до рук противника.

Advertisement

Російські війська зазнають значних втрат під час боїв у Сирії, що змусило Москву замінити командувача своїми військами в країні генерала Сергія Кисєля.

30 листопада урядові війська заявили, що тимчасово відходять з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань.

Свій наступ проти урядових військ Башара Асада сирійські повстанці розпочали 28 листопада.