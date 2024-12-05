Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкти, необхідні для запуску в Україні суду присяжних.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

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Рада підтримала створення суду присяжних в Україні - докладно

За інформацію Гончаренка, законопроєкт про створення інституту суду присяжних підтримали 232 народних депутата.

"Це крок до повернення довіри до суду і боротьби із корупцією", – зазначив Гончаренко.

Інший народний депутат, Ярослав Железняк у своєму дописі додав, що сьогодні були прийняті за основу два законопроєкти, що стосуються суду присяжних:

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3843 – Закон про суд присяжних

3844 – Закон “Про судоустрій” у зв’язку із судом присяжних

Проєкт №3843 був зареєстрований у ВР ще в липні 2020 року.

Законопроєкт про суд присяжних - подробиці

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт про суд присяжних в Україні спрямований на втілення конституційного права громадян брати участь у здійсненні правосуддя.

Документ регламентує всі етапи функціонування інституту присяжних, від відбору кандидатів до ухвалення вердикту.

Зокрема, законопроєкт визначає:

статус присяжних: їхні права, обов'язки, гарантії та компенсації

процедуру відбору: критерії відбору кандидатів, формування списків та порядок виклику присяжних до суду

участь у судовому процесі: роль присяжних у розгляді справи, взаємодію з професійними суддями та порядок ухвалення вердикту.

Попередні спроби запровадження в Україні суду присяжних провалилися через відсутність чіткої правової бази та невідповідність конституційним вимогам пропонованих раніше змін до законодавства.

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Новий, ухвалений сьогодні у першому читанні, законопроєкт має усунути ці недоліки та забезпечити ефективне функціонування інституту присяжних.