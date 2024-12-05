В Україні зареєстровано 10 454 волонтерів, повідомив Опендатабот.

Українці зібрали 40 млрд гривень на допомогу армії

За даними Опендатабот, офіційний перелік волонтерів від початку року збільшився в 1,5 раза.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Близько 3,5 тис. осіб приєдналися у 2024 році. Найбільше нових волонтерів потрапили у списки в січні та травні: 548 та 533.

Інфографіка: Опендатабот

Де в Україні найбільше волонтерів

Найбільше волонтерів − у Києві, тобто 1,6 тис., а також на прифронтовій Харківщині (951) і в Київській області (896).

Advertisement

Найбільший приріст нових волонтерів цьогоріч стався у Рівненській та Запорізькій областях − у 1,8 раза в обох регіонах.

Інфографіка: Опендатабот

202 людини виключили з Реєстру від початку повномасштабної війни. Усі волонтери у 2024 році, окрім одного, залишили перелік за заявою про виключення.

Цю одну людину виключили через смерть або зникнення безвісти.

Порівняно з 2022 роком середня сума донату збільшилася у 1,6 раза: із 250 гривень до 410.

Так збільшується і загальна сума зібраних коштів: за неповний поточний рік зібрано на банки сервісу Mono вже майже 40 млрд гривень.