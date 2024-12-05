Китай відповів на новий пакет військової допомоги США Тайваню запровадженням санкцій проти 13 американських оборонних компаній.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Китаю.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Нові санкції Китаю проти США - що відомо

Під обмеження потрапили 13 підприємств, які беруть участь у виробництві зброї.

Крім того, Китай заморозив активи керівництва кількох великих корпорацій і заборонив їм в'їзд до країни.

Ці заходи, на думку Пекіна, є відповіддю на порушення Вашингтоном принципу "одного Китаю".

Advertisement

Протистояння Китаю та Тайваню – що відомо

У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Демократична прогресивна партія виграє треті президентські вибори поспіль. Водночас Китай заявив, що результати виборів не "відображають основну громадську думку на острові".

Більше по темі У НАТО погодили активні заходи проти «тіньового флоту» РФ НАТО та ЄС посилять розвідувальний обмін, військові навчання та захист критичної інфраструктури для протидії РФ та Китаю.

Пекін стверджує, що "возз'єднання" з Тайванем залишається "неминучим".

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".

Advertisement

18 вересня Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду США передати Тайваню чергову партію озброєння.