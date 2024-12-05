Президент України Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

На міжнародній арені досі небагато голосів, які говорять про викрадених українських дітей, заявив він у зверненні до учасників конференції, присвяченій правозахисній роботі.

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Зеленський закликав світ реагувати на поводження Росії з українськими полоненими

«Ми всі бачимо, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає і на те, у що російська присутність перетворила наші території, які тимчасово окуповані», – розповів Зеленський.

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Він подякував всім тим, хто вже з Україною в роботі заради захисту прав людей і повного відновлення миру для України.

Президент України констатував, що навіть найбільш масштабні російські злочини війни поступово забуваються багатьма у світі і в Європі.

«Забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб усе виправити. І це виклик не тільки для нас», – зауважив він.

На його думку, це підважує моральні основи демократичного світу.

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«Ми змушені досі фактично битися за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії. Я вдячний кожній державі та всім посадовцям, які допомагають. Але треба більше такої роботи, щоб трибунал запрацював і став справді дієвим», – вказав Зеленський.

Також у промові він відзначив низьку ефективність деяких міжнародних організацій.