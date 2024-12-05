Президент України Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота мало реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими.

На міжнародній арені досі небагато голосів, які говорять про викрадених українських дітей, заявив він у зверненні до учасників конференції, присвяченій правозахисній роботі.

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Зеленський закликав світ реагувати на поводження Росії з українськими полоненими

«Ми всі бачимо, як мало світ реагує на те, що в Росії роблять з українськими полоненими. Як досі небагато у світі голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Майже жодної реакції немає і на те, у що російська присутність перетворила наші території, які тимчасово окуповані», – розповів Зеленський.

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Він подякував всім тим, хто вже з Україною в роботі заради захисту прав людей і повного відновлення миру для України.

Президент України констатував, що навіть найбільш масштабні російські злочини війни поступово забуваються багатьма у світі і в Європі.

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«Забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб усе виправити. І це виклик не тільки для нас», – зауважив він.

На його думку, це підважує моральні основи демократичного світу.

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«Ми змушені досі фактично битися за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії. Я вдячний кожній державі та всім посадовцям, які допомагають. Але треба більше такої роботи, щоб трибунал запрацював і став справді дієвим», – вказав Зеленський.

Також у промові він відзначив низьку ефективність деяких міжнародних організацій.

Розстріл українських полонених − що треба знати

29 листопада росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених на Донеччині.

28 листопада військові ЗС РФ розстріляли п’ятьох українських військових, яких узяли в полон у Пологівському районі Запорізької області.

26 листопада росіяни вбили п’ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку.

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21 листопада повідомлялося, що військові країни-агресора розстріляли, ймовірно, ще п'ятьох полонених захисників України на Покровському напрямку.

11 листопада з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

10 листопада український обмудсмен Лубінець заявив, що росіяни, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

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