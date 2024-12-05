З часів Другої світової війни в історії не було нічого подібного до російського вторгнення в Україну. Мир, який прийде в Україну, не буде схожий на той, який ми пам'ятаємо або про який нам розповідали на уроках історії.

Гельсінкі, Відень і Женева, - столиці потужного дипломатичного впливу, де були укладені угоди про припинення кривавих конфліктів по всьому світу, - не будуть частиною нової української та російської історії. Мир в Україні прагне місця, здатного забезпечити його довговічність.

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У сучасному світі важко, майже неможливо, знайти місце або людей, які б рухалися середнім курсом. Планета надзвичайно поляризована. Немає жодного конфлікту, який би не розділив нас, наприклад, на розвинену Північ і бідний Південь, або на занепадаючий Захід і зростаючий Схід. Поділ став неминучим аспектом інтелектуальної рефлексії, не кажучи вже про політичні стратегії, які покладають на нього свої надії на панування.

Сербія має унікальну позицію на міжнародній арені, яка дозволяє їй балансувати між найважливішими глобальними гравцями. Легітимність пропозиції Белграда як переговорного майданчика випливає з його здатності підтримувати позитивні відносини з усіма сторонами, навіть у часи глобальних розбіжностей. Саме завдяки цьому балансу між сильною моральною та матеріальною підтримкою України та прагматичними відносинами з Росією Сербія ідеально підходить для виконання такого історичного завдання.

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Ті, хто намагався протистояти поляризації, стикалися зі значними труднощами з обох боків, коли прагнули встановити рівну дистанцію між позиціями. Сьогодні найризикованішою стратегією для держави є уникнення приєднання до будь-якого конкретного блоку - НАТО, Росії чи її союзників з числа країн-відступників, таких як Іран та Північна Корея, або китайського блоку та його мовчазних послідовників зі Східної Азії, Африки та Латинської Америки. А як щодо блоків близькосхідної кризи, де альянси і ворожнеча старіші, ніж будь-хто з читачів Kyiv Post?

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Президент Володимир Зеленський висловив надію на закінчення війни з Росією дипломатичним шляхом у 2025 році. Ми сподіваємося, що це стане реальністю. Якщо він у це вірить, то давайте допоможемо йому здійснити цю надію, адже зараз дійсно вдалий час.

Незважаючи на наші надії та очікування, ми не знаємо, яким буде цей мир. Безсумнівно, ваш автор поділяє сподівання кожного українця на мир, який збереже українську державу та її народ у міжнародно визнаних кордонах. Це очікування ґрунтується на цивілізаційній спадщині, залишеній нам після Другої світової війни та офіційно закріпленій у Статуті Організації Об'єднаних Націй.

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Белград вже має репутацію міста, відкритого до діалогу. Організація переговорів з врегулювання питання Косова, а також багатьох інших міжнародних зустрічей показала, що Белград може бути підходящим місцем для проведення складних дискусій. Більше того, Сербія має інфраструктурні можливості та умови безпеки задля безперешкодної організації таких заходів.

Однак мирні переговори - це справа рук самих учасників переговорів. Мартін Лютер Кінг сказав: «Мир - це не просто віддалена мета, до якої ми прагнемо, а засіб, за допомогою якого ми досягаємо цієї мети».

З цієї причини ми утримаємося від того, щоб пропонувати чи відстоювати конкретну формулу миру. Однак ми прагнемо представити важливий елемент майбутнього миру, який у поляризованому світі може мати таке ж значення, як і формула мирного врегулювання. Давайте обговоримо місце і людей, які мають потенціал для встановлення і просування миру в Україні.

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Їх не так багато, більше того, їх насправді бракує. Розглянемо, яким вимогам має відповідати приймаюча сторона і свідок цього історичного акту. Перш за все, приймаюча сторона має бути прийнятною для обох учасників конфлікту - не як посередник, а просто як господар, який створює умови для того, щоб обидві сторони відчували себе однаково шанованими і бажаними гостями.

ЦИТАТА: У якій столиці і росіяни, і українці почуватимуться в безпеці, у шанобливій та доброзичливій атмосфері?

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Майже всі відомі на сьогоднішній день світові столиці миротворчості, такі як вищезгадані Гельсінкі (НАТО), Відень (ЄС) і Женева (невдала швейцарська столиця мирної конференції), не відповідають цьому критерію.

Російські переговірники не приїдуть до жодної столиці НАТО та ЄС, а українські не поїдуть до жодної столиці, яка не надала бодай якоїсь відчутної підтримки їхньому опору російській агресії.

На початку війни Туреччина намагалася виступити посередником між воюючими сторонами, і її зусилля не були безрезультатними. Її посередництво було успішним в обміні полоненими та експорті зерна через чорноморські порти. Але Туреччина все ще є членом НАТО.

Китай представляє якийсь мирний план, вдаючи нейтралітет і прагнення до миру, але є багато доказів його підтримки Москви, що дискваліфікує його як постачальника добрих, миротворчих послуг.

Як країна, що зазнала санкцій, бомбардувань і складних політичних змін, Сербія розуміє складнощі мирних переговорів і добре знає, як відбувається перехід від конфлікту до стабільності.

Її історія, якою б тяжкою вона не була, демонструє, що діалог, незважаючи на труднощі, залишається єдиним життєздатним шляхом до стабільності та розвитку.

Нейтралітет Сербії може стати каталізатором для переосмислення ролі малих країн у міжнародних відносинах. У той час, коли великі держави домінують у глобальному порядку денному, Сербія може довести, що навіть менші держави також можуть сприяти миру на глобальному рівні своєю унікальною позицією та дипломатією. Це не лише зміцнить її міжнародну позицію, але й стане прикладом для інших країн щодо активної участі у підтримці миру в усьому світі.

Отже, давайте спробуємо на прикладі Сербії!

Сербія прийнятна для Москви, тому що вона не є членом НАТО або ЄС, які Кремль вважає ворогами. Сербія прийнятна тому, що це єдина європейська країна, яка не запровадила економічних санкцій проти Росії. Сербія не заблокувала і не націоналізувала один з найбільших російських енергетичних активів у Південно-Східній Європі, а саме російський контрольний пакет акцій сербської нафтової компанії NIS, хоча ця сербська газонафтова монополія стикається зі значними труднощами у здійсненні своєї господарської діяльності через європейські санкції. Окрім Туреччини, Сербія є єдиною європейською країною, яка не призупинила повітряне сполучення з Росією, і слугує одним з рідкісних хабів для росіян (тих, кому це дозволено) для подорожей до Європи.

З іншого боку, Сербія політично підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, коли це необхідно. Ця підтримка була послідовною не лише з лютого 2022 року, але й з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році. В ООН Сербія чотири рази голосувала за засудження російської агресії, разом з вимогою виведення російських військ з окупованих територій на сході України. Вона також проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Не менш важливо, що Сербія продовжує надсилати гуманітарну допомогу та кошти українському народу, в тому числі 32,4 млн доларів у березні цього року. На сьогоднішній день Сербія надіслала в Україну загалом 52 мільйони доларів. Відповідні звіти вказують на те, що Сербія відправила в Україну значну кількість зброї вартістю понад 1 мільярд доларів - крок, якого більшість членів НАТО ще не зробили.

Перша леді Сербії Тамара Вучич і Перша леді України Олена Зеленська зробили навіть більше, ніж десятки мільйонів доларів і тисячі артилерійських снарядів, щоб зблизити два братні народи, і під час своїх частих зустрічей виступають за турботу про біженців, пацієнтів лікарень і майбутнє освіти молоді після настання миру.

Проведення мирних переговорів у Сербії могло б символізувати початок нової ери для Європи. Ця нова ера буде такою, де мир не залежатиме виключно від наддержав, а скоріше від спільної відданості цінностям і взаємного розуміння потреб усіх сторін. Белградська угода, з її символічною назвою, може стати моделлю для майбутніх мирних процесів у всьому світі.

Майбутній мир буде важко досяжним і пов'язаним з незліченними перешкодами. Однак спробуймо усунути хоча б одну суттєву перешкоду. Хто буде однаково ставитися до представників ворогуючих сторін в аеропорту і за столом переговорів? В чиїй столиці росіяни та українці почуватимуться в безпеці, у шанобливій та доброзичливій атмосфері?

Політична близькість Сербії до обох воюючих сторін вже має певні наслідки. Багато європейців вважають Сербію агентом Росії, який прагне отримати членство в ЄС. Кремль вважає Сербію брехливим союзником, який перебуває у змові з Києвом. Тим не менш, така позиція Сербії - якою б складною вона не була - може стати ключем до початку діалогу, який стане поворотним моментом в європейській історії.

Кульмінацією цього діалогу стане майбутня Белградська угода - побутовий термін для позначення угоди, яка б принесла мир не лише Україні, але й усій Європі.

Сербія має можливість взяти на себе роль, яка рідко зустрічалась в її історії - роль каталізатора миру в той час, коли світ втрачає віру в можливість досягнення згоди. І сьогоднішня Сербія може і буде це робити. Белградська угода може стати символом не лише оновлення України, але й відновлення віри в дипломатію.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.