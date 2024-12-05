Міністерство Лаврова оголосило про генерального консульства Польщі у Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття свого консульства у Познані, ідеться у повідомленні міністерства закордонних справ Росії.

У Санкт-Петербурзі закриють консульство Польщі

МЗС Росії передало польській стороні ноту, в якій повідомляється, що у відповідь на закриття Генерального консульства Росії в Познані російська сторона відкликає з 10 січня 2025 року свою згоду на функціонування Генерального консульства Польщі в Санкт-Петербурзі.

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"Керуючись принципом взаємності, "persona non grata" оголошено трьох диппрацівників Генконсульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають покинути територію Росії до зазначеної дати", – зазначили у відомстві.

МЗС РФ пише, що влада Польща останніми роками реалізовувала "відверто ворожу політику щодо Росії, практично повністю демонтувала вибудувану протягом багатьох десятиліть архітектуру російсько-польських відносин".

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"Польській стороні було акцентовано, що на будь-які недружні кроки щодо Росії Москвою вживаються і надалі вживатимуться жорсткі заходи у відповідь", – ідеться у повідомленні.

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Сікорський відреагував на закриття консульства у РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав заявив, що Москва «не має права» закривати генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі у відповід на закриття консульської установи Росії у Познані, бо Польща зробила цей крок через «акти диверсії» РФ.

«Насправді, Росія не має права на крок у відповідь, оскільки закриття консульства в Познані було спричинене диверсіями в Польщі та союзницьких країнах. Ці диверсії – це злочини, які лише завдяки щасливим збігам обставин ще не призвели до жертв. Але кожен знає, якою є Росія», - зазначив він.

Сікорський додав, що Варшава приймає цей крок РФ «з достойною байдужістю», адже він був очікуваним.

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Польща пригрозила Росії закриттям всіх консульств в країні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща може закрити усі консульства Росії на своїй території, якщо РФ не припинить скоювати диверсії у Європі.

18 листопада Сікорський повідомив, що Польща розглядає можливість передачі Україні будівлі колишнього російського консульства в Познані.

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.