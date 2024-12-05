Запровадження Києвом санкцій проти посадових осіб Грузії свідчить про важке становище влади України, цитує NewsGeorgia заяву грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе.

Кобахідзе розкритикував санкції України

«Запровадження санкцій саме по собі є подією, яка свідчить про скрутне становище українського уряду... Сьогодні становище українського уряду ще складніше, і ймовірне рішення, про яке ми говоримо, є відгомоном цієї непростої ситуації», - сказав він.

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Прем’єр нагадав, що 1 березня 2022 року Київ відкликав свого посла з Грузії, назвавши причиною неприєднання до санкцій проти Росії і відмову відправки добровольців в Україну.

«Тут проявилося, якими були реальні наміри. Був такий план, що має бути відкритий не один фронт, а два фронти і, звичайно ж, продовженням цього було те рішення, яке свого часу ухвалила влада України.

Потім було видворення з України нашого посла, людини, яка ні на один день не залишила Київ від початку війни. Чому вислали? Тому що Росія нашими руками в лапках убивала Саакашвілі через тортури», - заявив Кобахідзе.

За його словами, влада Грузії, як і раніше, залишиться в «режимі односторонньої дружби з Україною», оскільки їм дорога ця країна та її народ.

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«Яке рішення не ухвалила б влада України, ми залишаємося віддані цій країні і народу і, звісно ж, ми солідарні з ними», - додав Кобахідзе.

Санкції України проти грузинської влади - подробиці

5 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії.

Президент зауважив, що якщо вчасно не відреагувати або відреагувати не принципово, це призведе до втрати десятиліть, а країни будуть позбавлені свободи.

За його словами, Україна запровадила санкції проти тих посадовців, які "продають інтереси Грузії та людей".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення Зеленського про запровадження санкцій.

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У Тбілісі силовики затримують протестувальників − що відомо

Грузинські силовики у Тбілісі в ніч проти 3 грудня знову з використанням сльозогінного газу і водометів розганяли, а також жорстко затримували на проспекті Руставелі учасників акції протесту проти відмови влади країни від євроінтеграції.

На тлі протестів у Грузії Литва, Латвія та Естонія домовилися ввести санкції проти причетних до силового розгону демонстрантів.

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі, мітинги ще тривають.