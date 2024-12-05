Три українські фільми – "Ля Палісіада", "Порцелянова війна" та "Мирні люди" – номіновані на 97 премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно.

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Три українські фільми номіновані на "Оскар" - що відомо

У лонгліст претендентів на “Оскар 2025” увійшло 169 стрічок.

Фільм Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" номіновано в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Дія фільму розгортається у бурхливих 90-х, за кілька місяців до скасування смертної кари, коли детектив і психіатр намагаються розкрити загадкове вбивство на тлі хаосу та невизначеності того часу.

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Документальна стрічка "Порцелянова війна" від Брендана Белломо та Слави Леонтьєва розповідає про те, як українські митці продовжують творити, незважаючи на війну.

Це спільний проєкт американського та українського режисерів, який досліджує, як мистецтво може стати відповіддю на війну.

Документальний фільм "Мирні люди" Оксани Карпович заснований на перехоплених розмовах російських солдатів.

Церемонія вручення премії відбудеться в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі ранком 3 березня 2025 року.