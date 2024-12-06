На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили три атаки противника.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили атаку в напрямку Новоданилівки.

На Времівському напрямку зупиняли 35 штурмів у районах Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки.

На Курахівському напрямку Росія атакувала наші позиції поблизу Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки. Наразі всі 47 атак відбиті.

На Покровському напрямку противник провів 37 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка. 36 наступальних дій противника зупинили Сили оборони.

Координаторка розвідслужб США применшила ризик зниження рівня співпраці з союзниками в разі затвердження її можливої наступниці Тулсі Ґаббард на посаді.

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На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Торецька, ще п’ять ворожих штурмів ЗСУ зупинили в районах Торецька та Неліпівки.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 15 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Твердохлібового, Ямполівки, Тернів, Зарічного, Торського, Дружелюбівки, Білогорівки та в Серебрянському лісі. Одне зіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку противник 5 разів намагався витіснити ЗСУ на напрямках Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

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На Харківському напрямку зафіксували одну атаку в районі Тихого.

США мають близько 9 млрд доларів для військової допомоги Україні

США мають близько 9 млрд доларів з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) та оборонних пакетах у межах президентських повноважень (РDА).

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера.

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Він пояснив, що наразі залишилися 2,21 млрд доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України, а також 6,8 млрд у межах президентських повноважень.

Райдер зауважив, що Пентагон наразі працює над оперативним відправленням допомоги Україні, використовуючи доступні повноваження.

"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", − додав речник

Він наголосив, що Штати надалі надсилатимуть допомогу, підтримуватимуть зв’язок з Україною та союзниками, щоб забезпечити її засобами для захисту свободи та суверенітету.

Російські дрони налетіли на Україну: в Києві уламки впали в одному з районів

Унаслідок нічного нальоту російських безпілотників на Київ, зафіксовано пошкодження вікон у нежитловому приміщенні, а також падіння уламків у Голосіївському районі столиці.

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Про це повідомила КМВА.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

"На столицю України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі та сумарно тривала 4 години", − додав очільник КМВА Сергій Попко.

У Херсонській області минулої доби, 5 грудня, внаслідок російських ударів зазнали поранень шестеро людей, повідомив керівник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ушкоджені багатоповерхівка, вісім приватних будинків та кілька автомобілів.