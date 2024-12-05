У наступному році українські захисники отримають понад 30 тисяч безпілотників DeepStrike.

Ці дрони здатні самостійно виявляти та знищувати ворожі цілі з високою точністю, навіть на значній відстані, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Сили оборони отримають безпілотники DeepStrike

«На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК», - повідомив Умєров.

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Дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем.

« Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності», - наголосив Умєров, додавши, що Україна створює техноармію, готову захищати себе усіма доступними засобами.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

Фінансова допомога Україні від партнерів:

Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.

виділять по 0.25% ВВП. Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.

надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року. Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".

надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0". ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.

1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості. НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.

надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги. Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.

спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років. Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.

виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги. Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).

передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів). США нададуть 5,5 млрд доларів.

нададуть 5,5 млрд доларів. Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.