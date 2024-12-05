У наступному році українські захисники отримають понад 30 тисяч безпілотників DeepStrike.

Ці дрони здатні самостійно виявляти та знищувати ворожі цілі з високою точністю, навіть на значній відстані, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Сили оборони отримають безпілотники DeepStrike

«На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК», - повідомив Умєров.

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Дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога.

Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем.

« Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності», - наголосив Умєров, додавши, що Україна створює техноармію, готову захищати себе усіма доступними засобами.

Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

Фінансова допомога Україні від партнерів:

  • Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.
  • Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.
  • Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за "данською моделлю 2.0".
  • ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.
  • НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.
  • Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.
  • Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.
  • Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
  • США нададуть 5,5 млрд доларів.
  • Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.

 

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