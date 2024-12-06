Щороку 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил – свято, яке об’єднує всі роди та види військ. Цього дня традиційно вшановують мужність і самовідданість українських військовослужбовців, нагороджують захисників і захисниць та віддають шану полеглим героям.

Чому День збройних сил України 6 грудня?

Українські військові студентки на церемонії з нагоди початку навчального року у Львівському ліцеї імені Героїв Крут, у Львові, 31 серпня 2024 року. (Іван СТАНІСЛАВСЬКИЙ / AFP)

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Після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року виникла потреба на законодавчому рівні закріпити функції та обов'язки саме українських збройних сил.

"6 грудня 1991 року ухвалили два закони – "Закон України про оборону" і "Закон України про Збройні сили". Від цього моменту почався відлік історії ЗСУ", – розповідає військовий історик Василь Павлов.

До повномасштабної війни 6 грудня традиційно відзначали святковими концертами, але їх наразі не проводять із міркувань безпеки. Наразі цього дня вручають нагороди українським захисникам і захисницям, які мужньо боронять нас від збройної агресії РФ. Також на знак пошани героям покладають квіти до пам’ятників і меморіалів. Починаючи з 2009 року, до Дня Збройних сил України щорічно присуджується Премія імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики в літературі та мистецтві в різних номінаціях.

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"Іноді можна почути, що це "совкові" традиції, але я б радив людям подивитися, як відбуваються офіційні церемонії відзначення будь-якого державного свята, пов'язаного із воєнною історією, за кордоном. Це абсолютно традиційні церемонії, які проводяться в усьому світі", – зазначає Василь Павлов.

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У привітанні до Дня Збройних сил України, опублікованому на сторінці головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook, зазначається, що сучасна українська армія є спадкоємцем мужності та волелюбності військових формувань минулого: Українських січових стрільців, Армії УНР, Української галицької армії, героїв Холодного Яру та Української повстанської армії.

"Сьогодні ми знову боремося за Незалежність. Ворог той самий, що й сто років тому. Українці знову покликані боротись і ми мусимо перемогти!", – наголосив Олександр Сирський.

Історія Дня ЗСУ

День Збройних сил України збігається з датою початку Першого Зимового походу армії Української Народної Республіки.

Цей похід, який тривав з 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року, очолював Михайло Омелянович-Павленко. Армія УНР здійснювала партизанські дії в тилу Червоної та Добровольчої армій, зберігаючи свою присутність на рідній землі, поки Головний Отаман Симон Петлюра перебував у Варшаві, вирішуючи важливі державні питання.

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На знак визнання героїзму учасників цього походу 19 жовтня 1920 року, за наказом Головної команди Війська і Флоту УНР, було засновано нагороду – "Залізний хрест за Зимовий похід і бої". Це був єдиний бойовий орден Армії УНР, яким нагороджували всіх учасників походу, що мали почесне звання "Лицарів Ордена Залізного Хреста".

Цікавим збігом стало те, що саме 6 грудня, в день початку Першого Зимового походу, у 1991 році парламент незалежної України ухвалив основні закони щодо функціонування ЗСУ. Ці акти закріпили продовження військових традицій, започаткованих армією УНР, і того ж дня був затверджений текст Військової присяги.

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Сучасні Збройні сили України, що боронять нашу державу

Цивільні особи у військовій формі беруть участь у військових навчаннях, організованих українськими бійцями 3-ї окремої десантно-штурмової бригади в Києві, 23 листопада 2024 року. (Тетяна ДЖАФАРОВА / AFP)

Згідно з Конституцією України, її Збройні сили відповідають за захист держави, її територіальної цілісності, суверенітету та недоторканності. У структурі ЗСУ виділяють три основні види: Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Існують також окремі роди військ: Десантно-штурмові, Війська зв’язку і кібербезпеки, Сили спеціальних операцій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки та Сили логістики.

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Сили територіальної оборони є наймолодшим родом військ у лавах ЗСУ. Вони були створені 1 січня 2022 року відповідно до закону "Про основи національного спротиву". Планувалося, що в мирний час у ТрО служитиме 10 тисяч осіб, а в умовах особливого періоду – понад 130 тисяч, завдяки резерву. Проте вже в перший тиждень повномасштабного вторгнення Росії до лав ТрО вступило понад 100 тисяч добровольців.

Саме вони взяли активну участь у боях у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Поряд із іншими видами та родами військ, сили ТрО захищали Маріуполь, брали участь у контрнаступі на Харківщині, обороняли Миколаїв і Запоріжжя, звільняли Донбас і Херсонщину. Сотні бійців Тероборони отримали державні нагороди за мужність і відвагу.

Кожен вид військ ЗСУ має своє професійне свято, але День Збройних сил України, який відзначається 6 грудня, об’єднує всіх українських військовослужбовців. Тож не забуваймо сьогодні подякувати нашим військовим за їхній щоденний внесок у перемогу, який вони невпинно продовжують робити всі ці роки!