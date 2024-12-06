Посольство України в Лівані рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українців у Сирії закликали притримуватися правил безпеки

Посольство наполегливо рекомендує громадянам України:

уникати місць скупчення людей

не брати участі в акціях, демонстраціях

неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні

не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності

завжди мати при собі документи, які посвідчують особу

розглянути можливість скорочення строку свого перебування в цій країні.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю українцям порекомендували невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані.

Advertisement

Наступ повстанців у Сирії - що відомо

4 грудня сирійські повстанці, очолювані екстремістським угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам", продовжують свій наступ, загрожуючи місту Хама. 5 грудня повстанці захопили Хаму.

2 грудня у сирійській столиці Дамаск розпочалися збройні сутички між повстанцями та урядовими військами Башара Асада. Через це російські військові та дипломати почали терміново евакуюватися зі столиці. Ситуація для росіян у Сирії погіршується.

Більше по темі Іран закликав Україну припинити підтримку "терористичних угруповань" у Сирії Українські посадовці нібито продають отриману від Штатів зброю опозиційним силам.

Російські війська зазнають значних втрат під час боїв у Сирії, що змусило Москву замінити командувача своїми військами в країні генерала Сергія Кисєля.

30 листопада урядові війська заявили, що тимчасово відходять з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угрупувань.

Advertisement

Свій наступ проти урядових військ Башара Асада сирійські повстанці розпочали 28 листопада.