Росія продовжує блокувати доступ місії МАГАТЕ до критичних об'єктів на Запорізькій АЕС, таких як склад запасних частин та сховище дизельного палива.

Про це ідеться у у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

МАГАТЕ не має доступу до критичних об'єктів на Запорізькій АЕС

Місія МАГАТЕ й досі не має доступу до критично важливих об'єктів на Запорізькій АЕС, зокрема, до складу запасних частин та сховища дизельного палива.

Advertisement

Росіяни, незважаючи на заяви про ремонт резервуару, відмовляються надати експертам можливість перевірити цю інформацію.

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжувала чути вибухи протягом більшості днів, в основному на далеких відстанях від станції, і про її пошкодження не повідомлялося", - ідеться у заяві.

Українські АЕС демонструють стійкість − подробиці

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – мають загалом дев’ять реакторів, вісім з яких наразі функціонують.

Після останніх військових ударів, які відбулися 28 листопада та пошкодили електричну інфраструктуру, необхідну для забезпечення ядерної безпеки, більшість реакторів поступово відновила свою роботу.

Advertisement

Проте деякі блоки працювали з обмеженою потужністю протягом кількох днів.

Укренерго відновило живлення ЗАЕС після російського обстрілу − подробиці

2 грудня енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Унаслідок обстрілу в ніч на 30 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї зовнішньої лінії електропередачі, що з'єднує станцію з українською енергосистемою.

Це втретє з початку листопада, як станція опинилася на межі блекауту.