Ми оцінюємо загальний попит на кредити в 10 мільярдів гривень (238 мільйонів доларів США) для 16 компаній з 80 членів нашої асоціації», - розповів в інтерв'ю Kyiv Post Сергій Гончаров, генеральний директор Національної асоціації підприємств оборонно-промислового комплексу України (НАОПК).

Українська оборонна промисловість чекала на пільгові кредити, починаючи з другого російського вторгнення в лютому 2022 року. Оскільки це була повномасштабна атака, Україні потрібно було налагодити масове військове виробництво - і швидко.

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У 2012 році Україна була четвертим найбільшим експортером зброї у світі. У 2015 році, після вторгнення Росії на український Донбас у 2014 році, вона була оголошена дев'ятою, а потім опустилася на 12-е місце в 2019 році, згідно з даними Інституту дослідження війни.

«Оборонна промисловість України станом на 2023 рік налічує 300 000 працівників у близько 500 різних компаніях, з яких майже 400 є приватними», - пише ISW.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна в основному експортувала двигуни, ракети, бронетехніку та авіаційні компоненти, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), розміщеними на сайті Statista.

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У 2024 році оборонний сектор країни наростив виробництво власної зброї: засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних, морських і наземних апаратів, гаубиць, боєприпасів, бронетехніки, патронів, мін.

Щоб досягти необхідних масштабів виробництва, компаніям потрібно більше фінансування - і більше покупців, які відповідально ставляться до платежів.

Як можуть допомогти кредити під низькі відсотки?

Ринкова відсоткова ставка за кредитами для бізнесу в Україні може сягати або перевищувати 20%. У 2020 році президент Володимир Зеленський запустив програму пільгового кредитування - програму «5-7-9% », за якою держава гарантує середню ринкову ставку 20% за кредитами, нараховуючи підприємствам ставку 5,7 або 9%.

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З роками вона стала найпопулярнішим типом кредитування, але була недоступною для українських оборонних підприємств.

У вересні 2024 року Україна розпочала фінансування для компенсації ринкової відсоткової ставки для виробників озброєнь, знизивши її до 5%. Уряд покриє більшу частину витрат на сплату відсотків, виділяючи гроші з державного бюджету державній установі «Фонд розвитку підприємництва» (Фонд розвитку підприємництва).

Оборонне підприємство може позичити від 100 до 500 мільйонів гривень (2,4 - 12,02 мільйона доларів) на строк до трьох років, залежно від мети кредиту та відповідності програмі, яка може охоплювати: розробку, виробництво, ремонт і модернізацію озброєння, військової техніки, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

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За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, уряд виділив 263,4 млн грн ($6,33 млн) на цю програму в державному бюджеті. На 2025 рік уряд України збільшив цю суму до 500 мільярдів гривень (12,02 мільярда доларів), йдеться в бюджеті на 2025 рік. Хто позичить гроші?

Які виклики стоять перед українським оборонним сектором?

«Близько 20 компаній із середніх сегментів оборонного сектору подали заявки на отримання кредитів під низькі відсотки, але новостворені компанії також захочуть їх отримати. Вони представляють різні сегменти», - розповів Kyiv Post банківський експерт, який побажав залишитися неназваним через делікатність теми.

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Сума кожного кредиту варіюється від сектору до сектору. «Українські виробники безпілотників зазвичай просять кредит не більше 3 млн грн., як правило, на купівлю обладнання. 3 мільйони гривень, як правило, на купівлю обладнання та операційний капітал», - сказав нам другий банківський експерт, який також побажав залишитися неназваним.

Наскільки великі компанії прагнуть позичати більше? 16 членів НАУДІ, які подали заявки на пільгові кредити, мають річний дохід від 1,5 млрд до 50 млрд гривень ($36,06 млн - $1,20 млрд), повідомив генеральний директор НАУДІ.

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Він зазначив, що кредити на військові цілі були чутливим питанням для уряду, оскільки він боявся витоку секретної інформації. Якщо компанія звертається за кредитом до банку, вона повинна подати всю інформацію про свій бізнес: де вона розташована, яка бізнес-модель, потенційні корупційні ризики.

Не всі готові бути відкритими, побоюючись, що якщо ворог дізнається адресу заводу з виробництва дронів і націлиться на нього російською балістичною ракетою, то знищить все.

Але другий банківський експерт сказав Kyiv Post, що інформація про місце розташування все ще потрібна.

Може бути корисно побачити фактичне місце розташування і переконатися, що компанія дійсно існує. Українські виробники безпілотників, наприклад, створюють мережу європейських підставних компаній, щоб купувати компоненти і приховувати своє місцезнаходження, сказав другий спікер.

«Китай дозволяє Росії купувати у нього компоненти для безпілотників, але забороняє працювати в Україні. Тому виробники створюють мережу європейських підставних компаній, щоб купувати компоненти і приховувати своє місцезнаходження».

Гончаров вважає, що банку достатньо лише фінансової звітності, щоб переконатися, що бізнес працює, без необхідності бачити його заводи. «Вони хочуть побачити таємне місце, де збирається продукт, але навіщо? Банки - не інженери, щоб перевірити, чи все ми робимо правильно», - сказав він.

Фінансова звітність українських компаній є відкритою для будь-кого завдяки запуску практики відкритих даних в Україні з 2015 року - тож побачити, як працює та чи інша компанія на ринку, не є таємницею, каже він.

Банкам не потрібно бачити технічні креслення, щоб знати, де бізнес планує встановлювати обладнання, яке вони купили.

Міністерство оборони України вважає, що воно повинно тримати ціни своїх закупівель відкритими - це зменшує ризик корупції. «Ми часто розкриваємо інформацію, яку не повинні розкривати. Наступного дня деякі українські чиновники показали всім металообробний цех танкового заводу», - додав Гончаров.

Оцінка впливу кредитів під низькі відсотки на оборонний сектор України

Урядова постанова, що регулює надання пільгових кредитів, вимагає, щоб банк мав доступ до державної таємниці. Такий доступ отримали лише два українські державні банки - Ощадбанк та Укрексімбанк.

Найбільший приватний банк України ПУМБ також подав заявку на участь у кредитуванні військових, але на момент публікації статті банк ще не отримав схвалення.

«Наразі ПУМБ працює над тим, щоб відповідати критеріям, встановленим для банків за цією програмою», - повідомили Kyiv Post у пресслужбі ПУМБ у відповідь на прохання про коментар.

Низька норма прибутку для компаній-виробників озброєнь є однією з ключових причин, чому ця бізнес-модель розглядається як ризиковане підприємство.

Українське законодавство обмежує максимальну норму прибутку в 25% для компаній, що виробляють безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, і хоча для інших сегментів наразі не встановлено жодних обмежень, є побоювання, що вона може бути обмежена, сказав Гончаров.

Він додав, що середня норма прибутку на українському оборонному ринку коливається від 4% до 15-20%, посилаючись на внутрішні дані НАУДІ.

Ощадбанк працює з оборонним сектором вже 18 років, написав у відповідь на запит Kyiv Post заступник голови правління з корпоративного бізнесу Юрій Кацій. Але війна кардинально змінила його структуру, створивши безліч невеликих компаній з нуля замість пострадянських державних гігантів.

«За період повномасштабної війни кількість підприємств різко зросла, а середній рівень досвіду в галузі значно помолодшав. З'явилося багато стартапів», - пише Кацій.

Це створює ще одну проблему для ринку, поширену серед українських компаній - відсутність попередньої фінансової діяльності у звітності, що ускладнює прогнозування банками доходів компанії в майбутніх періодах, не є новою проблемою.

Державне фінансування - ключові потенційні ризики при фінансуванні оборони за рахунок кредитів

Програма Зеленського «5-7-9%» принесла ринку дешеві кредити, але мала один недолік. Компенсація відбувалася за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Якщо держава забувала або не могла оплатити різницю у відсоткових ставках, банки не платили за кредити самі і вимагали від бізнесу сплачувати повні 20% замість очікуваних нижчих 5-7-9%.

Гончаров побоюється, що оборонні підприємства можуть зіткнутися з тією ж проблемою. «Це відома практика в Україні, коли люди беруть довгострокові кредити, а потім держава каже: «Ну, знаєте, у нас більше немає грошей, вирішуйте ці питання самі», - сказав він.

У той же час, компанії не є неплатоспроможними. За оцінками Центру економічної стратегії (ЦЕС), станом на червень 2024 року загальна сума гривневих кредитів за низькою ставкою була співставною з вищою ринковою ставкою.

За оцінками ЦЕС, у період з січня по травень 2024 року підприємства позичили 101 млрд грн ($4,09 млрд) за низькими ставками та 104 млрд грн ($4,2 млрд) за вищими ринковими ставками.

Збільшення інвестицій в оборону є ворогом для політики ESG банку, але іншого шляху немає

«Ніша [оборонного] бізнесу вже є привабливою, а після завершення гарячої фази війни для деяких видів продукції відкриються експортні можливості», - оптимістично повідомили Kyiv Post у пресслужбі Укрексімбанку.

Укрексімбанк роками використовувався як спеціалізований оборонний державний банк України.

Але представник однієї з великих західних дочірніх компаній в Україні не поділяє тієї ж радості - військові проекти в портфелі західного банку суперечать будь-яким стандартам ESG, які є обов'язковими, якщо Україна прагне досягти європейських стандартів.

Гончаров поділяє цю думку: «Я навіть не впевнений, що західні банки поспішають позичати гроші будь-якій оборонної компанії через те, що вона виступає проти політики ESG».

Експорт, про який згадує Укрексімбанк, також є складним питанням. Росія розпочала повномасштабну війну, яка стала найбільшим і найсмертоноснішим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни - Україні потрібно багато ресурсів, щоб захистити себе і не дозволити ворогу перемогти себе.

Але після трьох років війни українські виробники виявили, що їм бракує покупців більше, ніж ресурсів для фінансування підприємств.

Українські державні установи, які купують військові товари та обладнання у приватних виробників, часто затримують оплату рахунків, що ускладнює співпрацю.

«Міністерство оборони України затримує оплату рахунків-фактур для одного з членів НАУДІ вже більше року», - розповів Гончаров в інтерв'ю Kyiv Post.

Продаж продукції за кордон може допомогти збройовим компаніям заробляти до 15 мільярдів доларів на рік, пише Politico, посилаючись на інформацію українського депутата Галини Янченко.

Але це не буде чарівним рішенням - українським виробникам потрібно буде відповідати стандартам експортних ринків, щоб знайти нових клієнтів, і це завдання не може бути вирішене за один день.

Відсутність застави може також зупинити фінансування українських оборонних компаній

Українським виробникам озброєнь, які були створені після початку війни, також може не вистачати активів для застави під кредит.

І це може бути більшою проблемою, ніж ESG та фінансова звітність разом узяті, вважає Гончаров. «Банк може попросити заставу в мільярд гривень під півмільярдний кредит», - каже він.

Що було б легше для оборонних держкомпаній, які мають на своєму балансі багато землі та приміщень, але складно для виробників безпілотників, які не мають великої кількості невикористовуваних активів.

Україна має рішення проблеми - збільшення портфельних гарантій. Ще одна програма, запущена під час COVID у 2020 році, стала рятівною для бізнесу, розташованого в межах 50-100 кілометрів (30-60 миль) від лінії фронту, дозволивши йому отримати доступ до банківського фінансування, розповів у 2023 році голова правління ПУМБ Сергій Черненко під час панельної дискусії на Київському міжнародному економічному форумі.

На думку Каціяна Каціяна з Ощадбанку, для підприємств оборонного сектору слід розширити право на отримання державних гарантій. Якщо уряд підвищить допустимий обсяг прибутку, який компанія може отримати для отримання гарантії, це відкриє двері для отримання більших кредитів і усуне необхідність у гігантській заставі.