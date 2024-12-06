Європейський інвестиційний банк виділяє понад 60 мільйонів євро на відновлення важливих доріг та оновлення громадського транспорту в Україні.

Про це повідомило Представництво Європейського Союзу в Україні.

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ЄІБ надасть кошти на відновлення доріг в Україні

Європейський інвестиційний банк виділив значні кошти на відновлення транспортної інфраструктури України.

Зокрема, 43,48 млн євро буде спрямовано на відновлення ділянки автошляху М01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, що постраждала внаслідок бойових дій.

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Цей проект є частиною масштабнішої ініціативи "Європейські дороги України ІІ".

Водночас 17,25 млн євро буде інвестовано в оновлення громадського транспорту у великих містах України, таких як Київ, Одеса та Суми.

У цих містах планується закупівля нових автобусів, тролейбусів та трамваїв.

22 жовтня уряд України схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського, яке дозволить залучити кошти від ЄІБ за проєктом розвитку міського транспорту України.

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ЄІБ профінансує заміну вагонів метро у Києві

24 вересня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю нових вагонів метро.

Це допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин.

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До повномасштабного вторгнення майже 80% рухомого складу київського метрополітену були російського виробництва, і понад 60% вагонів вже вичерпали термін експлуатації.

Ці 50 млн - частина кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ для модернізації інфраструктури столичного метро.

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