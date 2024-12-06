Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі, повідомляє АР

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У Румунії анулювали результати виборів

Вищий суд ухвалив рішення після того, як чинний президент Клаус Йоханніс розсекретив дані розвідки.

Згідно із цими даними, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

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Попри те, що Георгеску був великим аутсайдером, який задекларував нульові витрати на кампанію, він переміг у першому турі.

У другому турі, який мав відбутися 8 грудня, він зустрівся б із проєвропейською та проукраїнською кандидаткою Еленою Ласконі.

Тепер буде призначена нова дата для повторного проведення першого туру.

Результати виборів у Румунії

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

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Чинний прем’єр-мінісстр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце.

Другий тур виборів відбудеться 8 грудня.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.