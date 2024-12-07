13 грудня в Києві відбудеться наймасштабніша галузева конференція UAFIN.TECH.

Вона сформує стратегічну візію цифрової трансформації економіки України на наступний рік.

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ШІ, банки і фінансові послуги - теми UAFIN.TECH

Ключовою темою події стане штучний інтелект та вплив його імплементації у фінансові процеси.

Організаторами конференції є Українська асоціація фінтех і інноваційних компаній.

За словами Ростислава Дюка, голови асоціації, штучний інтелект сьогодні є драйвером трансформацій у банківській галузі та основою для фінансової стабільності в умовах війни.

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«Цього року ми пропонуємо глибинне занурення у майбутнє технологій, які вже змінюють фінансовий сектор. Очевидно, що штучний інтелект стане бустером еволюції фінансів. Ми маємо передбачити ці зміни і заздалегідь підготуватись, щоб нівелювати ймовірні ризики. На конференції зосередимося на тонкощах регуляторної політики, на впливі технологій на доступність капіталу та інклюзивність послуг, а також поговоримо про наступний крок розвитку банків – необанки», - повідомив голова правління УАФІК Ростислав Дюк.

Майбутнє цифрової економіки у розрізі ШІ та інших інновацій обговорюватимуть державні регулятори та лідери фінансової сфери й технологій з України та світу.

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До дискусій доєднаються більше 30 спікерів, серед яких: голова правління ПУМБ Сергій Черненко, членкиня наглядової ради «Ощадбанку» Роза Тапанова, голова правління OTP BANK Володимир Мудрий, акціонерка компанії «Арсенал страхування» Марина Авдєєва, голова правління Universal Bank Ірина Старомінська, керівниця програм з цифрових фінансових сервісів та кредитної інфраструктури, IFC Заріна Одінаєва, Director, International Development, TheCityUK Anna Rogers, заступниця керівника проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» Юлія Вітка, заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, Senior Innovation, Digital & Financial Services Advisor John Owens та інші

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Програма конференції UAFIN.TECH 2024

Програма UAFIN.TECH 2024 дозволить розглянути еволюційний вплив технологій в різних секторах фінансів і з різних ракурсів. Івент складається з дискусійних панелей та тематичних виступів окремих експертів:

Future of Regulation/ Digital Economy

Future of Banking

Future of Culture Digitalization

Future Access 2 Finance

Future of Technology

FireChat - Future of NeoBanks

Конференція відбудеться офлайн та онлайн.

Обрати свій варіант участі у ключовій фінтех-події України можна на офіційному сайті заходу: https://uafin.tech.

За промокодом KYIVPOST10 доступна знижка на квитки у розмірі 10%.

Захід реалізується за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). А також завдяки підтримці інноваційного технологічного партнера – Hitachi Vantara й технологічного партнера – LanTec. Генеральний медіапартнер події — телеканал «Ми-Україна+».. Інформаційні партнери: Fintech insider, «Ми-Україна», mind.ua, delo.ua, dev.ua, Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), Асоціація Банків України (АУБ) та МТСБУ. Охоронний партнер події — SHERIFF. Бренд партнер — Indposhiv.