Українські морські дрони атакували захоплені газові платформи біля окупованого Криму. 

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Коли відбулася атака - він не уточнив. 

Морські дрони атакували російські цілі біля Криму: відео

У ВМС України показали відео полювання наших дронів на ворожі цілі.

Зазначається, що внаслідок прицільних ударів знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова. 

Advertisement

«Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди», - написав Неїжпапа. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Українські розвідники уразили три ворожі РЛС в Криму ГУР
Українські розвідники уразили три ворожі РЛС в Криму
Київ Пост
лис. 30
Росіяни хочуть відправити португальських дітей у Крим Росія
Росіяни хочуть відправити португальських дітей у Крим
Світовий Конґрес Українців
лис. 28
1 000 днів війни – коротка хронологія перемог і поразок України Київ
1 000 днів війни – коротка хронологія перемог і поразок України
Джон Моретті
лис. 19
Окупанти навчають найманців з Африки та Куби, - «Атеш» Росія
Окупанти навчають найманців з Африки та Куби, - «Атеш»
Київ Пост
лис. 10
Спонсорований контент
" Попередній У Міноборони анонсували електронні направлення на ВЛК через Резерв+
Далі » У Тбілісі силовики розігнали протестувальників під парламентом