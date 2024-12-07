Українські морські дрони атакували захоплені газові платформи біля окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

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Коли відбулася атака - він не уточнив.

Морські дрони атакували російські цілі біля Криму: відео

У ВМС України показали відео полювання наших дронів на ворожі цілі.

Зазначається, що внаслідок прицільних ударів знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова.

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«Окупанти не залишаться на нашій території - дістанемо їх всюди», - написав Неїжпапа.