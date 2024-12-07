Наступного року військовозобов'язані зможуть отримати електронні направлення на військово-лікарську комісію через Резерв+.

Про це сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Е-направлення на ВЛК планують запустити до кінця лютого 2025 року.

Направлення на ВЛК через Резерв+: як це працюватиме

Отримати е-направлення на ВЛК можна буде через застосунок Резерв+.

«Уже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+, прямо у себе у телефоні. Це буде здійснено до кінця лютого наступного року», - сказала Катерина Черногоренко.

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За кілька місяців Міноборони планує масштабувати реформу.

Тоді для проходження військово-лікарської комісії не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню для медогляду.

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Саму процедуру планують розділити на дві частини - медичну та адміністративну.

«Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну - те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики», - пояснила заступниця міністра оборони.

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Реформа ВЛК: що зміниться для військовозобов'язаних

Минулого тижня у Міноборони презентували план реформування ВЛК.

На першому має з'явитися е-направлення на ВЛК через Резерв+ та сам висновок комісії в електронному вигляді.

Рішення військово-лікарської комісії пропонують розділити на два окремі набори даних - медичний та адміністративний.

Тобто одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК. Інші аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

У Міноборони обіцяють, що військовозобов'язані зможуть самі обирати лікарню, де проходитимуть медичний огляд. Зробити це можна буде за місцем перебування.

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Інформація про людину надходитиме до випадкової комісії, яка не знатиме, чиї документи переглядає.

У Міністерстві оборони вважають, що така система має унеможливити зловживання.