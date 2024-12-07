У суботу, 7 грудня, румунські правоохоронці провели обшуки у Бухаресті і шести округах, зокрема у ймовірного спонсора передвиборчої кампанії кандидата в президенти Каліна Георгеску.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на G4Media.

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Обшуки у Румунії: що відомо

Правоохоронці провели три обшуки у румунському місті Брашов в рамках справ про підкуп виборців, відмивання коштів та комп’ютерне шахрайство.

«Обшуки пов’язані з можливою причетністю приватної особи до незаконного фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів у президенти Румунії», – поінформували правоохоронці.

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За даними G4Media, рейди провели у Богдана Пешкіра, відомого на платформі TikTok під ніком bogpr. У соцмережі офіційно підтвердили, що у період з 24 жовтня до 24 листопада Пешкір перерахував 381 тисячу євро акаунтам, які просували Каліна Георгеску в TikTok.

Крім цього, правоохоронці провели обшуки у екстремістів, які використовували нацистське вітання, громадян, які підбурювали до ненависті у соцмережах після рішення Конституційного суду анулювати результати першого туру президентських виборів.

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні, через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

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25 листопада у Румунії підрахували 99,9% голосів виборців на президентських виборах - у другий тур тоді пройшли Калін Георгеску і Єлена Ласконі. Маловідомий досі політик Георгеску отримав 23%. Він є затятим критиком НАТО, членом якого є Румунія. Зокрема він заявляв, що Північноатлантичний альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія.