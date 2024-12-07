Президент України Володимир Зеленський, який нині перебуває з візитом у Парижі, зустрівся з федеральним канцлером Австрійської Республіки Карлом Негаммером.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Президент Володимир Зеленський у Парижі: які зустрічі заплановані

Пізніше Володимир Зеленський матиме розмову з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Далі запланований візит президента України в Єлисейський палац. Там відбудуться перемовини з французьким колегою Емманюелем Макроном.

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Раніше ЗМІ повідомили, що 7 грудня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з новообраним президентом США Дональдом Трампом та українським колегою Володимиром Зеленським.

Чи заплановані переговори між Трампом та Зеленським наразі не відомо.

Відкриття собору Паризької Богоматері

Світові лідери сьогодні з'їхалися до французької столиці, аби взяти участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після реставрації.

Більше по темі Макрон у Парижі зустрінеться із Трампом та Зеленським, - ЗМІ Володимир Зеленський та Дональд Трамп будуть серед гостей на церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері.

Через погану погоду урочистості відбудуться всередині собору.

Аби відновити Нотр-Дам після руйнівної пожежі знадобилося п’ять років.

Один з найулюбленіших та найвідоміших соборів у світі спалахнув 15 квітня 2019 року.

Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями даху, охопивши шпиль собору, який згодом обвалився.

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Полум'я знищило значну частину даху та спричинило серйозні пошкодження інтер'єру.

Остаточно причини пожежі не встановлено. Але основною версією вважається нещасний випадок, пов'язаний з ремонтними роботами.