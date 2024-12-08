7 грудня в Києві відбулося урочисте відкриття інсталяції на честь 20-ї річниці здобуття Андрієм Шевченком найпрестижнішої футбольної нагороди – «Золотого м’яча».
Андрій Шевченко – перший та єдиний українець, який здобув «Золотий мʼяч» за часів незалежності. Вперше нагорода поїде у тур Україною та всі охочі зможуть побачити "Золотий м'яч" наживо.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Журналістка Kyiv Post відвідала урочисте відкриття, довідалася історичні подробиці отримання трофею та дізналася у яких містах України побуває «Золотий м’яч» Шевченка.
«Золотий м’яч» в Україні - подробиці
Відкривав інсталяцію в парку ім. Тараса Шевченка сам президент УАФ.
«Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні «Золотий м’яч» у Києві та що він вирушить далі — у подорож українськими містами, щоб надихати дітей займатися футболом.
Щоб нагадувати — зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити — все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар «Золотий м’яча»», — сказав Андрій Шевченко.
Президент УАФ розповів, що 20 років тому йому вдалося досягти цієї нагороди завдяки трьом важливим аспектам: дисципліні, чіткому розумінню того, чого він хоче від життя та реалізації спланованого шляху до мети.
За словами Шевченка, дуже великий внесок у це досягнення зробили тренери Олександр Шпаков та Валерій Лобановський.
У яких містах України побуває «Золотий м’яч» Андрія Шевченка
«Золотий м’яч» можна буде побачити у столичному парку ім. Тараса Шевченка до 15 грудня включно.
Далі трофей вирушить у всеукраїнське турне потягом Укрзалізниці.
Жителі Краматорська, Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Одеси, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Яготина зможуть побачити легендарну нагороду на центральних вокзалах своїх міст.
Однак, зважаючи на поточну ситуацію, перелік населених пунктів, де побуває легендарна нагорода, може змінюватися.
20 років тому Шевченко отримав «Золотий м’яч» - як це було
«Золотий м’яч» – престижна футбольна нагорода, яку з 1956 року вручають найкращому гравцеві світу. Серед її лауреатів – три українці: Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).
2004 рік став тріумфальним для Андрія. «Золотий м’яч» він отримав після успішного сезону в "Мілані", у якому здобув "скудетто", вперше ставши чемпіоном Італії. Перемога в Лізі чемпіонів напередодні зробила цей рік ще успішнішим.
Найголовніше досягнення для футбольної України також було у той період. Як лідер тодішньої збірної України Андрій Шевченко вивів команду у фінальну частину Чемпіонату світу-2006.
На відкритті інсталяції у Києві Шевченко згадував, що у 2004 році з отриманням нагороди його першими привітали батьки, близькі друзі й тодішній тренер «Мілану» Карло Анчелотті.