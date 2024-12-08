7 грудня в Києві відбулося урочисте відкриття інсталяції на честь 20-ї річниці здобуття Андрієм Шевченком найпрестижнішої футбольної нагороди – «Золотого м’яча».

Андрій Шевченко – перший та єдиний українець, який здобув «Золотий мʼяч» за часів незалежності. Вперше нагорода поїде у тур Україною та всі охочі зможуть побачити "Золотий м'яч" наживо.

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Журналістка Kyiv Post відвідала урочисте відкриття, довідалася історичні подробиці отримання трофею та дізналася у яких містах України побуває «Золотий м’яч» Шевченка.

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«Золотий м’яч» в Україні - подробиці

Відкривав інсталяцію в парку ім. Тараса Шевченка сам президент УАФ.

«Це один із захопливих моментів моєї кар’єри. Я радий, що сьогодні «Золотий м’яч» у Києві та що він вирушить далі — у подорож українськими містами, щоб надихати дітей займатися футболом.

Щоб нагадувати — зусилля та наполегливість дають результат. Щоб доводити — все можливо, якщо ти справді любиш те, що робиш. Вірю, що в Україні вже підростає наступний володар «Золотий м’яча»», — сказав Андрій Шевченко.