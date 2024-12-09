Ми зібрали для вас кращі різдвяно-новорічні фільми, які дозволять поринути у справжню святкову атмосферу, сповнену магії, тепла та гумору – від класичних комедій, таких як "Сам удома", до казкових пригод "Клаус" та "Хлопчик на ім'я Різдво". Ці історії нагадують про важливість сім’ї, дружби та віри в диво. Ідеальна добірка для сімейного перегляду! Сам удома (1990) Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Восьмирічний Кевін випадково залишається сам удома на Різдво, коли його велика родина забуває про нього, вирушаючи у відпустку. Спочатку хлопець насолоджується свободою, але ситуація змінюється, коли йому доводиться протистояти двом невдахам-грабіжникам. Ця історія сповнена гумору, сміливості та надії на те, що дива трапляються. Цей культовий фільм став одним із найкасовіших різдвяних фільмів усіх часів і отримав номінацію на "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль (Маколей Калкін). Гаррі Поттер і філософський камінь (2001) Перший фільм про юного чарівника Гаррі Поттера занурює глядачів у магічну атмосферу Гоґвортсу. Для багатьох юних і дорослих фанатів магічна атмосфера Гоґвортсу вже багато років стійко асоціюється з дивом, а чудова атмосфера Різдва у чарівному замку, сцени зі снігом, святковими залами й чарами створюють справжню магію свята. Гаррі, Рон і Герміона показують глядачам, чого вартує справжня дружба та на що здатна любов. Advertisement Стрічка отримала три номінації на премію "Оскар" і має високий рейтинг на IMDb – 7.6, ставши улюбленою серед кількох поколінь глядачів. Реальне кохання (2003)

Дев'ять історій кохання, що переплітаються напередодні Різдва, показують різні грані цього почуття. Від прем'єр-міністра до звичайної домогосподарки – усі герої мають свої романтичні дилеми. Цей теплий і щирий фільм нагадує, що любов справді всюди, навіть у найнесподіваніших моментах життя. Advertisement Фільм був номінований на премію BAFTA за найкращий британський фільм і став культовою класикою серед різдвяних романтичних комедій. Чарлі і шоколадна фабрика (2005) Чарлі Бакет, хлопчик із бідної сім’ї, виграє "золотий білет" та отримує шанс відвідати загадкову фабрику Віллі Вонки. Разом із іншими переможцями він відкриває для себе чарівний світ шоколаду і фантазії та отримує декілька важливих життєвих уроків. Ця історія вчить, що добро і чесність завжди перемагають, навіть у найнеочікуваніший спосіб. Ця стрічка отримала номінацію на "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль (Джонні Депп) і має схвальні відгуки завдяки своєму неперевершеному візуалу. Advertisement Любіть Куперів (2015) Купери збираються разом на Різдво, попри всі свої суперечки та проблеми. Їхні історії показують, як непрості стосунки та старі образи можуть змінитися завдяки святковій магії. Фільм нагадує, що попри всі труднощі сім’я залишається найважливішим у житті. Тож варто пам'ятати, що рідні не завжди праві, але завжди є найближчими людьми в житті. Хоча фільм не мав великих нагород, його тепла атмосфера принесла йому статус улюбленої різдвяної драми для багатьох глядачів. Дуже погані матусі (2016)

"Дуже погані матусі" – американська кінокомедія від режисерів і сценаристів Джона Лукаса та Скотта Мура. У головних ролях Міла Куніс, Крістен Белл, Кетрін Ган. Комедія "Дуже погані матусі" зібрала понад $130 мільйонів у світовому прокаті, а це доволі суттєва сума. Advertisement Троє матусь вирішують відмовитися від ідеального образу "мами, що все може" та насолодитися Різдвом так, як хочеться саме їм. Їхня бунтівна пригода сповнена гумору, веселощів і несподіваних поворотів. Ця комедія показує, як важливо іноді відпустити контроль і просто жити на повну. Адже обирати себе дуже важливо, бо ніхто крім тебе не поставить тебе на перше місце. Клаус (2019) Джеспер – ледачий студент поштової академії – потрапляє у крижане містечко Смеренсбурґ, де випадково знайомиться з Клаусом – загадковим майстром іграшок. Разом вони створюють справжню різдвяну магію, змінюючи життя мешканців містечка. Цей анімаційний фільм зачаровує своєю добротою і нагадує, що невелика добра справа може змінити світ. Advertisement Анімаційна стрічка отримала премію BAFTA як найкращий анімаційний фільм і була номінована на "Оскар", здобувши визнання критиків і глядачів. Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (2020)