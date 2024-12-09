Новообраний президент США Дональд Трамп створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США, пишуть The New York Post і NBC News.

Концепція Дональда Трампа для припинення війни Росії проти України

"Я формую концепцію, як закінчити цю безглузду війну", - заявив Трамп після візиту до Парижа.

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Політик зауважив, що говорив із Президентом України Володимиром Зеленським про те, як покласти край війні, які триває з 2022 року.

"Він [Зеленський – ред.] хоче миру. Він хоче припинення вогню. Ми не обговорювали подробиці. Він думає, що настав час, і Путін повинен подумати, що настав час, тому що він програв, – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настає час. Це не закінчиться, доки не буде миру", – наголосив республіканець.

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Трамп планує скасувати громадянство за правом народження у США

Новообраний президент зазначив, що збирався зробити це через виконавчу владу.

Більше по темі Російський слід в ядерній програмі Ірану Тегеран наполягає на тому, що посилення західних санкцій проти Ірану через те, що він нібито передав балістичні ракети Росії, є безпідставним - незважаючи на численні докази протилежного.

Він вважає, що чинна система громадянства за правом народження "смішна" й така практика існує нібито лише у Штатах.

Ці правки він хотів внести ще під час попереднього терміну, але тоді завадила пандемія COVID-19.

"Ми повинні щось зробити з "Мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити", − пояснив Трамп щодо питання про іммігрантів.

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Трамп закликав Україну та РФ до переговорів

Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь".

У суботу у Парижі відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом.

Трамп оголосив про призначення свого вірного прихильника, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлоґа своїм спеціальним представником в Україні, якому доручено покласти край російському вторгненню, що триває вже понад два з половиною роки.