Новообраний президент США Дональд Трамп створює концепцію щодо завершення російсько-української війни та хоче скасувати громадянство за правом народження у США, пишуть The New York Post і NBC News.
Концепція Дональда Трампа для припинення війни Росії проти України
"Я формую концепцію, як закінчити цю безглузду війну", - заявив Трамп після візиту до Парижа.
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Політик зауважив, що говорив із Президентом України Володимиром Зеленським про те, як покласти край війні, які триває з 2022 року.
"Він [Зеленський – ред.] хоче миру. Він хоче припинення вогню. Ми не обговорювали подробиці. Він думає, що настав час, і Путін повинен подумати, що настав час, тому що він програв, – коли ви втрачаєте 700 000 людей, настає час. Це не закінчиться, доки не буде миру", – наголосив республіканець.
Трамп планує скасувати громадянство за правом народження у США
Новообраний президент зазначив, що збирався зробити це через виконавчу владу.
Російський слід в ядерній програмі Ірану
Він вважає, що чинна система громадянства за правом народження "смішна" й така практика існує нібито лише у Штатах.
Ці правки він хотів внести ще під час попереднього терміну, але тоді завадила пандемія COVID-19.
"Ми повинні щось зробити з "Мрійниками". Вони стали успішними, мають роботу або навіть свій бізнес. Нам доведеться щось з ними робити", − пояснив Трамп щодо питання про іммігрантів.
Трамп закликав Україну та РФ до переговорів
Обраний президент США Дональд Трамп раніше закликав Київ та Москву до переговорів та заявив, що "потрібно негайно припинити вогонь".
У суботу у Парижі відбулася тристороння зустріч Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом.
Трамп оголосив про призначення свого вірного прихильника, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлоґа своїм спеціальним представником в Україні, якому доручено покласти край російському вторгненню, що триває вже понад два з половиною роки.