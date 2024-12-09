Кіберзлочинці з угруповання UAC-0185 намагалися атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Зокрема, оборонні підприємства та сили безпеки, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Хакери спробували атакувати оборонні підприємства України

Кіберзлочинці розповсюджували фішингові листи, видаючи їх за офіційні запрошення від Українського союзу промисловців і підприємців на конференцію щодо оборонно-промислового комплексу.

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"У листі містилося гіперпосилання "Вкладення містить важливу інформацію для вашої участі". Перехід за цим посиланням та подальше відкриття вкладених файлів могли призвести до інфікування комп’ютера", - зазначала Держспецзв'язку.

Хакерське угруповання UAC-0185 - що відомо

Кіберзлочинці з угруповання UAC-0185 активно діють з 2022 року.

Вони спеціалізуються на викраденні даних з месенджерів та проникненні у військові інформаційні системи.

Головною метою угруповання UAC-0185 є викрадення конфіденційної інформації з месенджерів Signal, Telegram, WhatsApp та військових систем DELTA, ТЕНЕТА, "Кропива".

Українські кіберфахівці атакували сервери підприємств РФ

У квітні українська кіберармія здійснила успішну кібератаку на сервери 15 російських підприємств, які сприяють військовому автопрому Росії.

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Акцію провели з нагоди Дня російського РЕБ. Кіберфахівці зламали сервери й вивантажили всю інформацію. Замість стартових сторінок на сайтах згаданих компаній відвідувачі побачили спалені засоби радіоелектронної боротьби росіян "Леєр 2" і "Красуха".